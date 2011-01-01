Escursionista morto nel Cuneese, sotto il monte Lausa Bruna

Un escursionista è morto ieri nel Cuneese, nei dintorni di Vinadio. A recuperare la salma è stato il soccorso alpino. L'allarme di mancato rientro era stato lanciato intorno alle 23 dai familiari: l'uomo era partito in mattinata verso il vallone di Sant'Anna di Vinadio e non era rientrato a casa. Il tecnico di centrale operativa del soccorso alpino e speleologico piemontese ha verificato che il disperso aveva tracciato il proprio itinerario con l'app Georesq, sviluppata dal Cnsas, e ha ricavato l'ultimo punto Gps segnalato in tarda mattinata dal suo smartphone situato appena sotto il monte Lausa Bruna. Lì si è diretta una squadra veloce del soccorso alpino, che intorno all'1.30 ha individuato il corpo dell'uomo in condizioni incompatibili con la vita, a valle di un salto di rocce, da cui era presumibilmente precipitato. In seguito è giunto sul posto il personale del soccorso alpino della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, che si sono incaricati delle operazioni di polizia giudiziaria e del recupero, avvenuto questa mattina con l'elicottero dei pompieri.