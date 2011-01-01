Lo Russo, formazione continua fattore competitività in Europa

Il sindaco ha incontrato la vicepresidente Ue Minzatu "Dal colloquio è emersa una comune condivisione dell'obiettivo della formazione continua come fattore di competitività in Europa". A dirlo è il sindaco di Torino e vicepresidente Anci con delega alle Politiche comunitarie e internazionali, Stefano Lo Russo, che questa mattina ha incontrato a Palazzo Civico Roxana Minzatu, vicepresidente esecutiva della Commissione europea per i Diritti sociali e le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione. "Torino - ricorda il sindaco - ospita importanti istituzioni in questo settore e siamo contenti dell'attenzione che l'Europa mette sulla nostra città. È stato precisato dalla vicepresidente della Commissione che nel prossimo bilancio verranno stanziate risorse anche per le Città per favorire il miglioramento delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori: anche così si risponde alla crisi". Il primo cittadino ribadisce poi che "abbiamo condiviso l'analisi che solo attraverso un investimento importante dell'Unione europea sulla formazione, sul miglioramento delle competenze, non solo della ricerca di punta e avanzata, ma anche delle figure intermedie, si gioca la competitività dell'Europa, dell'industria europea in generale. Questo - evidenzia - ha riflessi molto importanti su quello che riguarda Torino e ci faremo parte attiva per coinvolgere tutti gli attori della formazione, europei e locali, a partire dal Politecnico e dall'Università, che possono svolgere anche su questo campo un lavoro molto importante per mantenere competitivo questo territorio".