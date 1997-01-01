Polizia, Marco De Nunzio nuovo vicario questore di Torino

Cambio al vertice della questura di Torino. Da oggi Marco De Nunzio è il nuovo vicario del questore di Torino, incarico finora ricoperto da Luigi Mitola, recentemente promosso dirigente superiore. Leccese, 51 anni, laureato in giurisprudenza a Bari, De Nunzio è entrato in polizia nel 1997. Ha lavorato al reparto mobile di Padova e alla questura di Milano, dove è stato vicedirigente della squadra mobile, guidando indagini su oltre trenta omicidi, rapine e criminalità organizzata, con operazioni che hanno smantellato locali di 'ndrangheta nell'hinterland milanese. Promosso primo dirigente, ha diretto le divisioni anticrimine delle questure di Bergamo e Monza, occupandosi di violenza di genere e misure di prevenzione. Nel 2023 è diventato vicario del questore di Andria-Barletta-Trani, prima di arrivare sotto la Mole.