Biella, 70enne arrestato per furto delle offerte in chiesa

Un uomo di 70 anni residente in provincia di Novara è stato arrestato dai carabinieri di Biella per furto delle offerte della parrocchia di Santo Stefano a Occhieppo Superiore. La vettura dell'uomo era stata fermata per un controllo in seguito a diverse segnalazioni. Poco prima qualcuno aveva rubato il denaro delle offerte della chiesa del paese. Nell'auto dell'uomo c'era il bottino: qualche centinaia di euro in piccoli tagli, oltre a vari attrezzi per estrarre il denaro dalle cassette. L'uomo è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa della convalida.