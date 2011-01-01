Silvio Viale sceglie il rito abbreviato: "Via più breve per avere sentenza”

Silvio Viale, medico e consigliere comunale di Torino, ha annunciato tramite i suoi avvocati di aver scelto il rito abbreviato nel processo nel quale dovrà essere giudicato per presunte molestie.

“La scelta processuale di essere giudicato con rito abbreviato è dettata unicamente dal fatto che si tratta della via più breve, e con tempi più rapidi, per avere una sentenza che dimostri l'insussistenza dei reati addebitati”, si legge nella nota stampa degli avvocati, “Così come è accaduto fin dall'inizio di questa vicenda, da parte nostra non verranno rilasciate dichiarazioni o informazioni su quanto accadrà in camera di consiglio onde evitare che il corretto iter processuale davanti a un giudice terzo possa essere oggetto di un anticipato processo mediatico. Vogliamo solo ribadire che, per la maggior parte delle accuse che inizialmente erano state formulate nei confronti del dottor Silvio Viale, la Procura della Repubblica di Torino ha prodotto alla odierna udienza le relative richieste di archiviazione”.