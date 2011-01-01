GIUSTIZIA

Viale sceglie l'abbreviato: la procura riduce il numero delle presunte vittime

Scende a quattro il numero delle pazienti che accusano il ginecologo e consigliere comunale di violenze sessuali. L'esponente radicale sceglie il rito breve per dimostrare la propria innocenza. Le difese delle donne contrarie all’archiviazione

La vicenda giudiziaria che coinvolge Silvio Viale, ginecologo torinese e consigliere comunale radicale eletto nella lista di +Europa, entra in una nuova fase. Dopo il rinvio a giudizio avvenuto a luglio con l’accusa di violenza sessuale, nell’udienza preliminare la procura ha chiesto di ridimensionare l’elenco delle pazienti che lo accusano.

In origine i casi contestati erano dieci, ma per sei di essi l’ufficio inquirente ha sollecitato l’archiviazione, ritenendo che gli elementi raccolti non fossero sufficientemente solidi. Restano quindi quattro le donne che si dichiarano vittime e che hanno deciso di costituirsi parte civile, assistite dagli avvocati Giuseppe Debernardi, Benedetta Perego e Ilaria Sala. Queste ultime hanno già annunciato opposizione all’archiviazione chiesta per altre pazienti.

Le prime denunce risalgono al 2023 e arrivarono da un gruppo di studentesse tra i 20 e i 25 anni. Secondo i verbali, le pazienti avrebbero subito frasi pesanti e domande indiscrete durante le visite, oltre a fotografie scattate alle parti intime e contatti fisici definiti inopportuni. Condotte che, a detta delle querelanti, avrebbero provocato disagio, imbarazzo e un senso di umiliazione.

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Cesare Parodi, oggi presidente dell’Anm e prossimo procuratore della Repubblica di Alessandria, e condotta dalle pm Lea Lamonaca e Delia Boschetto, ha comportato il sequestro di cartelle cliniche, computer e telefoni, sia nello studio privato di via Berthollet sia all’ospedale Sant’Anna. Proprio lì sarebbero state trovate immagini riconducibili alle pazienti. Interrogato in procura, Viale aveva scelto di non rispondere, ma in pubblico ha sempre respinto le accuse.

Durante l’udienza di oggi, il difensore Cosimo Palumbo ha chiesto che il procedimento si celebri con rito abbreviato. Una scelta che, secondo il legale, non implica alcuna ammissione, ma serve unicamente ad accelerare i tempi per giungere a una sentenza. «È la strada più rapida per dimostrare l’insussistenza delle accuse», ha spiegato l’avvocato, ribadendo l’intenzione di non alimentare processi mediatici paralleli. Il prossimo passaggio sarà l’interrogatorio dell’imputato, fissato per il 23 settembre davanti alle due pm titolari del fascicolo. Successivamente verrà calendarizzata la discussione, mentre il gip dovrà pronunciarsi sulle opposizioni all’archiviazione avanzate dai legali delle pazienti escluse dal processo.