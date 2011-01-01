CRONACA VERA

"Pronto a morire per l'Islam". Seguace di Bin Laden a Torino

L'uomo, un tunisino di 40anni, mentre era detenuto cercava di fare proseliti tra i compagni di cella. Secondo gli investigatori una volta uscito dalla prigione sarebbe stato pronto a commettere un attentato e a diventare martire

Era pronto a morire in nome dell’Islam. Secondo quanto accertato dalla Digos di Torino e dal nucleo investigativo centrale della polizia penitenziaria, un uomo di origini tunisine di quarant’anni sarebbe stato pronto a fare un attentato morendo in nome della jihad e alzando la bandiera islamica.

È quanto è emerso al termine di un’articolata e complessa attività di indagine condotta in carcere dalle forze di polizia. L’operazione, denominata ‘Shaytan’, ha permesso di scoprire dettagli sulla partecipazione dell’uomo all’organizzazione terroristica Ansar al-Sharia. Il tunisino, che ha vissuto in Italia per oltre 10 anni con un nome fittizio, secondo gli investigatori avrebbe anche conosciuto l'organizzazione Al Qaeda, idolatrando e seguendo gli insegnamenti di Osama Bin Laden.

Il 40enne durante il periodo di detenzione in carcere ha inoltre tentato di fare proseliti, cercando di convincere gli stranieri, che di volta in volta hanno condiviso la camera con lui, a scegliere la strada del jihad. Facendo anche leva sulla mancanza di rispetto della religione islamica da parte degli occidentali e sull’esaltazione degli attentati eseguiti dallo Stato Islamico sul territorio europeo. Nei confronti del cittadino tunisino è stata eseguita la misura cautelare della custodia in carcere con l’accusa di partecipazione all’organizzazione terroristica jihadista.

In carcere lo chiamavano Satana, anche i suoi stessi connazionali. Da quel soprannome nasce il nome dell'operazione “Shaytan”, il Diavolo nell’Islam. L'uomo è accusato di partecipazione all’organizzazione jihadista Ansar al-Sharia. Secondo l’inchiesta della Digos del capoluogo piemontese, coordinata dal pm Davide Pretti, durante la detenzione avrebbe tentato di reclutare altri detenuti, esaltando il martirio come la via più alta dell’esistenza: “Al martire, lo Shahid, Allah concede di scegliere 70 familiari da portare in paradiso”. “Alzati fratello, tira fuori la spada e taglia il collo ai nemici”, ripeteva per spingere alla jihad gli altri detenuti stranieri. Già noto per furti e spaccio, il quarantenne, da dieci anni in Italia, aveva alle spalle diverse detenzioni in penitenziari italiani e in passato si era finto marocchino.

Fin da giovane, secondo gli investigatori, seguiva Ansar al-Sharia, gruppo legato ad Al Qaeda e a Osama Bin Laden. Ritenuto un fine conoscitore del Corano, in cella diffondeva canti nasheed – tipici della propaganda islamista – e proclami contro Stati Uniti e Israele, celebrando gli attentati compiuti in Europa e invitando a colpire i “miscredenti2 direttamente a casa loro, secondo i dettami dell’ideologo Khattib Alidrisi. Considerato dagli inquirenti un soggetto di elevata pericolosità, pronto a imbracciare le armi una volta libero e al martirio, fino a questa inchiesta della Digos torinese era rimasto sconosciuto all’antiterrorismo.