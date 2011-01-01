ALTA TENSIONE

Pro Pal, dalla piazza alla sbarra: chieste 18 misure restrittive

Occupazioni, tafferugli e lancio di uova: ai militanti coinvolti nelle proteste, per lo più studenti e incensurati, la procura contesta violenza privata, resistenza e oltraggio. L'irruzione alla Leonardo e il blitz sulla Mole Antonelliana. E l'antagonismo ci sguazza

La procura di Torino ha chiesto diciotto misure restrittive, tra obblighi di firma e divieti di dimora, contro altrettanti attivisti della cosiddetta galassia Pro Pal, protagonisti delle mobilitazioni che hanno agitato il capoluogo piemontese tra novembre e dicembre dello scorso anno. Questa mattina, a Palazzo di giustizia, sono cominciati gli interrogatori precautelari, mentre il giudice per le indagini preliminari si è riservato la decisione.

Gli episodi contestati si concentrano in quattro giornate: il 13 novembre con l’occupazione dell’ingresso della Leonardo, il 15 con l’irruzione alla Mole Antonelliana, il 29 davanti alla prefettura e lungo il corteo diretto verso Porta Nuova, e infine il 13 dicembre con l’ennesima manifestazione conclusa tra tensioni e spintoni con le forze dell’ordine. In alcuni casi, come per la Leonardo e la Mole, i magistrati hanno ravvisato gli estremi della violenza privata; in altri, si procede per resistenza a pubblico ufficiale o addirittura per oltraggio, come nel lancio di uova contro la prefettura.

I destinatari dei provvedimenti sono per lo più giovani e giovanissimi, incensurati, spesso studenti o militanti dei centri sociali. Una generazione che, almeno formalmente, si muove nel nome della solidarietà alla Palestina ma che, nei fatti, ha scelto la scorciatoia dell’azione dimostrativa ai limiti – e in certi casi oltre – della legalità, trasformando la protesta in occupazioni, invasioni di spazi pubblici e tafferugli con la polizia. La “lotta” contro le politiche del governo Meloni, in questo quadro, sembra più un pretesto che un reale terreno di confronto politico.

Gli avvocati difensori hanno cercato di smontare l’impianto accusatorio della procura e della Digos, sottolineando non solo l’assenza di esigenze cautelari ma anche la fedina penale pulita dei ragazzi e la difficoltà di applicare un divieto di dimora a chi a Torino vive stabilmente per motivi di studio o di lavoro. Argomenti già sentiti, e che non cancellano la sostanza dei fatti: occupazioni, irruzioni e cortei finiti a spintoni restano tali, al di là delle buone intenzioni sbandierate.

Torino è teatro abituale delle sortite antagoniste che di volta in volta mutano slogan, adattati alla contingenza, ma non obiettivi. Già a luglio la procura aveva avanzato altre sette richieste analoghe per manifestazioni del 2023 e del 2024. Ora, dopo i nuovi interrogatori, la parola passa al gip, chiamato a decidere se confermare o meno le misure. Ma al di là degli aspetti giudiziari, la vicenda mostra ancora una volta come una certa militanza studentesca e autonoma scivoli con facilità dall’impegno politico alla contestazione, in cui la retorica della solidarietà diventa il paravento per azioni di forza dal costo giudiziario sempre più alto. Terreno fertile per la coltura antagonista.