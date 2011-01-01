FINANZA & GIUSTIZIA

Usura, appropriazione indebita, estorsione. Denunciati i vertici della Cassa di Risparmio di Asti

Un imprenditore accusa la banca di comportamenti illeciti che avrebbero portato al dissesto della sua società. La denuncia, depositata in Procura, coinvolge alcuni funzionari nonché l'ad e direttore generale, già condannato per false comunicazioni

Usura, estorsione, appropriazione indebita dell’Iva, indebita percezione di erogazioni pubbliche, concorso doloso nel dissesto di un’azienda. Sono queste le accuse che, nero su bianco, compaiono in una denuncia presentata lo scorso 8 maggio alla Procura della Repubblica di Asti e che ora investono direttamente i vertici della Cassa di Risparmio di Asti.

A muoverle è l’imprenditore astigiano Alessandro Bramafarina, titolare della Carrera srl, società immobiliare operante nella locazione di strutture commerciali, che si dichiara vittima di una sequenza di comportamenti da parte dell’istituto bancario culminati – a suo dire – nel dissesto della propria azienda.

I nomi nelle carte

Le voci circolavano da tempo negli ambienti astigiani e sarebbero arrivate fino alla Banca d’Italia. Ora, ad attestare la consistenza delle accuse, è l’avvocato Tonino Rotondi, legale di fiducia dell’imprenditore, che interpellato dallo Spiffero si limita a confermare che nelle carte depositate compaiono i nomi dell’amministratore delegato e direttore generale della Cr Asti Carlo Demartini, di alcuni funzionari dell’istituto (Marino Cantarella, Franca Conti, Marco Graziano) e del commercialista ed ex presidente del Collegio sindacale della banca Alfredo Poletti. Nessuna dichiarazione ulteriore, se non l’auspicio che «con celerità, nell’interesse della giustizia e del mio cliente, l’autorità giudiziaria provveda ad accertare i fatti».

Mutui, sofferenze e cessioni di crediti

La storia prende le mosse nel 2013, quando la Carrera acquisisce il 60% della Progetto Immobiliare, ereditando un debito verso Cr Asti di oltre 9 milioni di euro. Per ripianare quella posizione, tra il 2016 e il 2021 vengono erogati diversi mutui, alcuni dei quali garantiti dal MedioCredito Centrale, nonostante la società fosse già in conclamata “sofferenza bancaria”.

Secondo quanto denunciato, l’istituto avrebbe concesso i finanziamenti pur avendo piena consapevolezza del dissesto, emerso chiaramente dai bilanci. In assenza di istruttorie approfondite, la situazione precipita fino al 28 luglio 2021, quando – su pressioni del commercialista Poletti e della stessa banca – Bramafarina si vede costretto a cedere i canoni locativi di importanti aziende insediate nel Parco Commerciale di corso Alessandria (Agrifarma, Aldi, MF Agorà e Decathlon).

Da quel momento, i canoni vengono riscossi direttamente dalla Cr Asti e, successivamente, dalla società Irec Spv, subentrata nei crediti a seguito della cartolarizzazione. Un meccanismo che – sottolinea l’imprenditore – lo avrebbe espropriato della funzione stessa di imprenditore, privandolo della gestione dei flussi economici dell’azienda.

Iva non scorporata e l’autodenuncia

Altro punto centrale della denuncia riguarda la mancata separazione dell’Iva dai canoni riscossi. Ne consegue che la Carrera accumula un debito verso l’Erario di 753mila euro, mai versati né dalla banca né dalla cessionaria. Bramafarina, impossibilitato a far fronte all’obbligazione tributaria, arriva ad autodenunciarsi.

Secondo l’imprenditore, quell’Iva incamerata illegittimamente costituirebbe un “costo del denaro” eccedente la soglia legale, integrando così gli estremi del reato di usura.

La richiesta di liquidazione giudiziale

Nonostante le trattative in corso e la disponibilità dichiarata da Bramafarina a saldare i debiti attraverso i proventi mensili degli affitti (oltre 100mila euro al mese), la Irec Spv deposita il 10 aprile 2025 istanza di liquidazione giudiziale della Carrera.

Un atto che, nelle parole della denuncia, rappresenta «segno evidente che l’attuale condotta della cessionaria non sia finalizzata al legittimo recupero dei crediti, bensì alla distruzione della Carrera srl, all’espropriazione della funzione imprenditoriale e, in ultimo, all’impossessamento dei beni immobiliari della società».

Demartini sotto pressione

Il procedimento penale, di cui sarà la magistratura a verificare la fondatezza, giunge in un momento particolarmente delicato per la Cassa di Risparmio di Asti. Il suo amministratore delegato e direttore generale Carlo Demartini è già stato condannato in primo grado a due anni e otto mesi per false comunicazioni sociali: avrebbe contabilizzato come esigibili circa 30 milioni di crediti deteriorati, così da attribuire un valore superiore alle azioni dell’istituto. La prossima udienza d’appello è fissata per il 24 settembre: un appuntamento che si carica ora di ulteriore peso alla luce della nuova, pesantissima vertenza.