Agea a Torino, road show sulla carta dell'uso del suolo

Ha toccato Torino la seconda tappa del road show formativo sull'utilizzo della Carta nazionale dell'uso del Suolo (Cnds), sviluppato per semplificare e velocizzare il sistema delle erogazioni degli aiuti comunitari Pac. Una giornata di lavori promossa da Agea, alla presenza dei referenti istituzionali delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia, degli Organismi Pagatori Regionali - Arpea e Oplo -e delle Organizzazioni di settore dei territori coinvolti, con un'ampia partecipazione anche da remoto in diretta streaming. Si tratta del nuovo sistema di fotointerpretazione che sostituisce il vecchio 'Refresh' per l'individuazione delle parcelle agricole. Grazie all'utilizzo di algoritmi di elevata specializzazione e dell'Intelligenza Artificiale, lo strumento garantisce oggettività e omogeneità nelle procedure di identificazione delle parcelle agricole. È un sistema automatizzato che non prevede, come avveniva in passato, l'intervento manuale azzerando così il rischio dell'errore umano e i conseguenti ritardi nell'erogazione degli aiuti. La Carta, precisa Agea, è un tassello fondamentale nello sviluppo di quel concetto di semplificazione amministrativa da tempo sollecitata dagli stessi agricoltori. Il road show formativo che si svolge a settembre tocca tutto il territorio nazionale. Sei le città coinvolte - Ancona, Torino, Cagliari, Catania, Verona e Roma - capofila di zone territorialmente limitrofe, 11 gli Organismi Pagatori interessati - Agrea (Emilia-Romagna), Arcea (Calabria), Argea (Sardegna), Artea (Toscana), Avepa (Veneto), Arpea (Piemonte), Opr Fvg (Friuli-Venezia Giulia), OP Lombardia, Appag (Provincia di Trento), Oppab (Provincia di Bolzano) e Agea OP; partecipano tutte le Regioni e i Centri di assistenza agricola.