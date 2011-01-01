Regione rimodula fondi Fesr, più risorse a ricerca e ciclabili

La giunta regionale del Piemonte ha approvato la rimodulazione dei 100 milioni di fondi Fesr: aumentano le risorse per i Fondi di garanzia, i progetti di ricerca del bando Infra+, la piattaforma Step e le nuove piste ciclabili. Vengono previste le risorse per il finanziamento della seconda edizione dei voucher per la digitalizzazione delle imprese, ed è confermata la dotazione finanziaria delle Strategie Urbane d'Area. "Con questa decisione - evidenzia il presidente della Regione Alberto Cirio - diamo seguito a un percorso condiviso con la Commissione Europea e con le categorie economiche. Con la rimodulazione il programma regionale si arricchisce infatti di nuove opportunità ed è più aderente ai bisogni effettivi, che si modificano nel tempo. Quello con Bruxelles è un rapporto di confronto continuo e il Piemonte è da sempre ai primi posti in Italia per spesa e rendicontazione dei fondi europei". "Viene rafforzato - sottolinea l'assessore alle Attività Produttive Andrea Tronzano - il Fondo di garanzia, che ha già sostenuto oltre 5.000 imprese. Grande successo ha riscosso anche il voucher digitalizzazione, grazie al quale più di 2.800 imprese hanno potuto investire in innovazione tecnologica". "L'adesione a Step, Strategic Technologies for Europe Platform - aggiunge l'assessore all'Innovazione Matteo Marnati - collega il Piemonte alle priorità tecnologiche europee e ci consente di ampliare gli interventi già avviati". Marnati annuncia anche un ulteriore stanziamento di 15 milioni sul bando Infra+ che, aggiungendosi ai 30 milioni già stanziati, permetterà il finanziamento di tutti i progetti presentati con il Politecnico di Torino e le Università di Torino e del Piemonte orientale. Per le ciclabili le risorse aggiuntive permetteranno di aggiungere a quelle già finanziate di Cuneo e Vercelli, anche quelle di Collegno, Rivalta di Torino, Settimo Torinese, Ciriacese, Bra, Saluzzo, Dronero e Borgo San Dalmazzo. "Facciamo un ulteriore passo avanti - commenta l'assessore ai Trasporti Marco Gabusi - per rendere il Piemonte sempre più sostenibile e connesso, costruendo una rete ciclabile capillare e sicura".