Pininfarina, sei modelli storici al Salone Auto Torino

Per il suo 95esimo anniversario, Pininfarina torna protagonista al Salone Auto Torino: la Corte d'Onore di Palazzo Reale in piazzetta Reale, che dal 26 al 28 settembre accoglierà sei creazioni del marchio: la Cisitalia 202, definita "una scultura in movimento" ed esposta al MoMA di New York; la Ferrari 308 Gtb, che festeggia quest'anno i suoi 50 anni, esposta in Corte d'Onore grazie al Mauto - Museo Nazionale dell'Automobile, che mette a disposizione l'esemplare della sua Collezione; la Honda HP-X, recentemente restaurata presso l'atelier Pininfarina di Cambiano; la futuristica Sintesi, manifesto di mobilità sostenibile e connessa; la raffinata 2uettottanta, omaggio agli spider Alfa Romeo; la dinamica Sergio, barchetta su base Ferrari dedicata a Sergio Pininfarina; la Automobili Pininfarina B95, la prima hyper barchetta elettrica al mondo, di recente premiata con il Red Dot Award: Design Concept 2025. Domenica 28 settembre, un altro gioiello Pininfarina sarà protagonista del Concorso d'Eleganza Festival Car di Revigliasco Torinese, evento internazionale riconosciuto dalla Fiva e inserito nel calendario Premiere Event della Fédération Internationale des Véhicules Anciens. La Ferrari Mythos (1989), concept premiata con il Car Design Award e simbolo della creatività Pininfarina, sarà esposta in piazza Sagna, cuore pulsante della manifestazione. A celebrare ulteriormente il contributo del brand alla storia del design, verrà assegnato il Pininfarina Award promosso dall'Asi alla migliore vettura Pininfarina in concorso, selezionata dalla giuria del Festival Car. Il Salone Auto Torino e il Festival Car rappresentano un'ulteriore tappa nel calendario dei festeggiamenti dei 95 anni di Pininfarina, che nel corso del 2025 hanno già toccato la Milano Design Week, il Mauto di Torino, Shanghai, il Pebble Beach Concours d'Elegance, Monaco di Baviera.