Giustizia: domani a Torino lo sciopero dei precari

Si raccoglieranno in presidio davanti alla prefettura domani a Torino i lavoratori precari della giustizia che aderiscono allo sciopero proclamato a livello nazionale dalla Fp Cgil. Per quel che riguarda il capoluogo piemontese, si tratta di quasi 800 persone che, secondo quanto riporta una nota del sindacato, a giugno del 2026 "se non saranno stabilizzate perderanno il posto di lavoro". "Lo sciopero - informa Fp Cgil - arriva dopo tre anni di iniziative su tutti i territori e un percorso di mobilitazione lungo, che ha l'ambizione di far emergere lo stato del sistema giustizia nel suo complesso. C'è una scarsa valorizzazione professionale ed economica del personale di ruolo, l'emergenza degli organici e conseguentemente l'impossibilità di redistribuire adeguatamente i carichi di lavoro, non viene garantito pienamente l'utilizzo di tutti gli strumenti di flessibilità organizzativa, dove la stabilizzazione dei precari attualmente in forza all'amministrazione, oltre a garantire che i risultati dei progetti Pnrr, in termini di efficientamento e riorganizzazione dei servizi, potrebbe dare finalmente anche la spinta necessaria a far ripartire la contrattazione integrativa nell'amministrazione, attraverso cui riconoscere il diritto alla carriera di tutto il personale, con la definizione delle famiglie professionali e la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo". A Torino i precari sono dislocati per lo più in Corte d'appello, tribunale e procura.