TRAVAGLI DEMOCRATICI

Appendino affossa Lo Russo: "Campo largo solo se c'è discontinuità"

Dal palco della Festa dell’Unità l'ex sindaca pentastellata silura il suo successore piddino e affossa i sogni dell'alleanza a Torino: “Non è un veto personale, ma un problema politico”. Bonaccini lo blinda, Giorgis predica fiducia, ma la strada è in salita - VIDEO

Testardamente unitari? No grazie. Dopo mesi di assenza dal dibattito cittadino, da Chiara Appendino arriva un messaggio che non poteva essere più netto: no alla ricandidatura di Stefano Lo Russo. Direttamente dal palco della Festa dell’Unita, nel dibattito che avrebbe dovuto celebrare la ritrovata unità del campo largo, l’ex sindaca non ci sta e boccia senza appello il suo successore a Palazzo Civico. Il diretto interessato arriva subito dopo, passa subito a salutare Stefano Bonaccini (“Posso solo parlar bene di Lo Russo, sta governando bene”, dice il presidente del Pd) e prima di assistere al suo intervento contrattacca: “Credevo si parlasse di temi politici, e i veti personali non sono una categoria della politica”. La campagna elettorale e già iniziata, e come negli ultimi dieci anni a Torino Pd e 5s sono ancora dalle parti opposte della barricata.

Passo indietro

“Non è una questione personale, ma un problema politico”, ha detto la vicepresidente del Movimento 5 Stelle. “Mettersi insieme solo per battere le destre è fin troppo facile in una città come Torino – ha dichiarato – serve un progetto nuovo, in grado di ridare speranza a chi non si sente più rappresentato, e tocca a tutti fare un passo indietro. Più che testardamente unitari io preferisco essere testardamente coerente”. Il 2027 è ancora lontano, ma la strada per la costruzione del campo largo, almeno a Torino, parte in salita.

Le parole di Appendino

Testardamente fiducioso

Tuttavia il padrone di casa Andrea Giorgis, parlamentare della sinistra cuperliana, non perde la speranza e risponde per le rime: “Resto testardamente fiducioso che ci si possa sedere attorno a un tavolo e discuterne”. Il senatore del Partito Democratico ne approfitta per difendere a spada tratta l’operato di Lo Russo, di cui è stato tra i pochi iniziali sostenitori: “Non si può non riconoscere la straordinaria qualità di questa amministrazione, non ha ancora raccolto tutti i risultati del lavoro portato avanti”. Se l’avrà convinta lo scopriremo tra un anno e mezzo.

Campo larghissimo

Sul palco di Piazza d’Armi erano rappresentati tutti i partiti all’opposizione del governo Meloni, Azione compresa. Nonostante il partito di Carlo Calenda abbia sempre rifiutato lo schema del campo largo, il senatore Marco Lombardo non ha fatto mancare la propria presenza, aprendo a un’azione condivisa su temi come scuola pubblica, salario minimo e sanità, ma tracciando una linea rossa sulla politica estera e rivendicando l’aumento delle spese militari: “Se andiamo al governo cosa facciamo?” Sul pericolo di una deriva autoritaria da parte del governo Meloni, tema principale del dibattito, Lombardo si tira indietro: “Non vedo un pericolo fascista, vedo un pericolo di incompetenza”.

Autocritica

Decisamente più “unitaria” la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, che ha rimarcato come i temi in comune sono di più di quelli che li dividono: “Siamo diversi, ma molto meno del centrodestra, basti vedere che sulle regionali abbiamo trovato l’accordo su tutti e sette i candidati, a differenza loro. Questa maggioranza è tenuta insieme solo da un patto di potere”. Il deputato torinese Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Avs a Montecitorio, fa autocritica: “Se Giorgia Meloni oggi è presidente del Consiglio è tutta colpa nostra, non siamo stati in grado di mettere in campo un’idea di cambiamento e di società alternativa”. A differenza di Appendino, Grimaldi non si dissocia dal mantra della segretaria del Pd Elly Schlein, pur con delle precisazioni: “Siamo testardamente unitari, ma non rinunciamo a essere radicali: questa sinistra deve abbassare le emissioni e alzare le pensioni”. Da qui l’attacco al governo, a partire dai temi internazionali: “Meloni è subalterna agli Usa e ai despoti come Netanyahu, sta dalla parte sbagliata della storia”.

Bonaccini difende Lo Russo

Finito il dibattito tra gli esponenti dei vari partiti è il momento dell’intervento di Stefano Bonaccini, presidente del Pd nonché europarlamentare ed ex presidente dell’Emilia-Romagna. Rispetto alle dichiarazioni ecumeniche di Giorgis, i toni cambiano decisamente: “Io ho governato per dieci anni senza i 5 Stelle”, dice Bonaccini, come a dire che non c’è bisogno di essere testardamente unitari ovunque, come vorrebbe la sua segretaria. E subito dopo rincara la dose: “Appendino chiede discontinuità? La discontinuità i torinesi l’hanno già scelta, scegliendo Lo Russo dopo i cinque anni della sua amministrazione”.

Prima però di cambiare argomento parlando della sua attività a Bruxelles e illustrando la sua visione dell’Ue, il presidente dem ha voluto lanciare un appello all’ex sindaca: “Chiara, piantiamola di dividerci, gli avversari stanno dall’altra parte”. Se nel suo intervento in Piazza d’Armi di domenica scorsa Schlein era stata piuttosto tiepida nel sostegno a Lo Russo, stasera Lo Russo, oltre a un’eterna avversaria, ha trovato un alleato su cui poter contare. Se basterà a garantirgli la ricandidatura nel 2027 è ancora tutto da vedere.

Le parole di Bonaccini