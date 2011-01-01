SANITÀ

Esami fissati anche a Natale. Cup "addomesticato" per appuntamenti fittizi?

Prenotazioni non solo a mezzanotte, ma addirittura il 25 dicembre. Per consentire tali anomalie è stato necessario intervenire sul sistema. Chi è stato? E soprattutto chi l'ha autorizzato? Il caso Cuneo agita la sanità. L'assessore Riboldi riferisce in commissione

Manca solo più che salti fuori una prenotazione pochi secondi dopo la mezzanotte di San Silvestro, magari con attestato di primo paziente dell’anno da appendere in salotto. Perché per quanto riguarda Natale all’ospedale di Cuneo gli appuntamenti per sottoporsi a un esame li hanno fissati eccome. Fittizi, certo. Come tutti quelli che si stanno accumulando nelle segnalazioni dei pazienti dopo che la consigliera regionale di Avs, Giulia Marro con la sua interrogazione ha portato alla luce la strana procedura adottata all’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle così come all’Asl Cuneo1.

Tra le prenotazioni farlocche non ci sono solo quelle in orari impossibili, quasi sempre poco dopo la mezzanotte, ma si scoprono pure casi in cui l’appuntamento è stato dato alle 8 del 25 dicembre 2024, ma anche ad un altro paziente un’ora prima sempre dello stesso giorno.

Un calendario dove non c’è differenza tra notte e giorno, tra giorni feriali e feste comandate. Perché, in fondo come vorrebbe la spiegazione che emergerebbe da chi ha messo in atto quello che ormai viene definito il sistema Cuneo, quelle prenotazioni erano del tutto fittizie in attesa degli appuntamenti reali.

A onor del vero una spiegazione formale, messa nero su bianco, non sembra esserci. Almeno non ancora. Tant’è che la direzione regionale della Sanità sta proseguendo nei suoi accertamenti, confermando come al grattacielo di piazza Piemonte nessuno fosse a conoscenza di quella che, viste le date di alcune segnalazioni, era una prassi che andava avanti da tempo.

Magari oggi pomeriggio l’assessore alla Sanità Federico Riboldi porterà ulteriori elementi riferendo sul caso, come gli è stato richiesto da tutti i capigruppo di opposizione, in commissione Sanità di Palazzo Lascaris. Che la questione non sia chiusa appare chiaro, vista anche la complessità dell’indagine interna alla quale non è affatto escluso possano aggiungersene altre nel caso in cui segnalazioni od esposti abbiano messo in moto il lavoro di altre istituzioni e organismi investigativi. Non sarebbe, ad oggi, per nulla definita la quantità di queste prenotazioni fittizie, così come il periodo in cui sarebbero incominciate, tantomeno certa la corrispondenza di una convocazione nei tempi prescritti dei pazienti dopo l’appuntamento “finto”. Che, però, per il sistema informatico non è affatto detto fosse tale. E qui si apre il filone che potrebbe portare a una non completa veridicità dei dati sulle liste d’attesa forniti dal Piemonte all’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e al ministero della Salute.

Per inserire quegli appuntamenti in quegli orari e anche in giorni come Natale, secondo quanto spiegato allo Spiffero da un esperto che opera nel settore dell’informatica in sanità, sarebbe necessaria una sorta di “forzatura” del sistema stesso che a fronte dell’inserimento in orari non compatibili con le agende delle prestazioni farebbe scattare una sorta di alert che avvisa di un’anomalia, per evitare banalmente che un errore di un operatore porti a una prenotazione sbagliata. Ma in questo caso, come si evince dalle segnalazioni raccolta dalla consigliera Marro, erano gli stessi operatori ad avvertire i pazienti che si trattava di un appuntamento non reale, circostanza che veniva anche comunicata nelle indicazioni al paziente.

Se la versione dell’esperto circa la forzatura del sistema non dovesse trovare conferma, potrebbe affacciarsi un’altra ipotesi presa in considerazione nel corso degli accertamenti in atto, ovvero l’apertura di agende pure quelle fittizie in maniera tale da rendere possibile inserimento nel Cup di Cuneo di prenotazioni in orari e giorni altrove di fatto inibiti.

Nelle lettera diffusa nei giorni scorsi, alcuni capi dipartimento dell’azienda ospedaliera diretta da Livio Tranchida in veste di commissario dopo la sua nomina a direttore generale della Città della Salute di Torino hanno di fatto rivendicato la procedura come mezzo per poter verificare l’appropriatezza delle prescrizioni in attesa dell’esame vero e proprio. Una posizione che ha sollevato più di una perplessità non solo nell’Ordine dei medici di Torino, ma anche in gran parte dei professionisti che operano nel sistema sanitario piemontese dove questa procedura non risulta sia stata posta in essere. E, dunque, se le cautele usate a Cuneo fossero più che giustificate, perché nel resto del Piemonte non le si pongono in atto? Ma, soprattutto, perché questo sistema, vista la sua ritenuta virtuosità, non è stato portato a conoscenza dei vertici regionali e attuato su tutto il territorio?

Domande a cui forse l’assessore già oggi potrebbe fornire, in parte, risposte. Mentre quelle sulla quantità di prenotazioni fittizie e la loro effettiva rispondenza con successivi appuntamenti reali probabilmente arriveranno quando il sistema di algoritmi e altre procedure informatiche messe in atto anche con il Csi, il Consorzio per il sistema informativo del Piemonte, avrà fornito tutti i risultati.