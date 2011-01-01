PROPAGANDA

"Bloccare tutto" in nome di Gaza. Farneticante protesta a Torino

Dalla rete studentesca e dai centri sociali parte la chiamata alla mobilitazione con presidi e intralci il 22 settembre. E così la solidarietà alla popolazione palestinese annega in una retorica roboante e in pratiche tanto vistose quanto inutili

“Bloccare tutto”. Tutto. È l’appello partorito dai collettivi di “Torino per Gaza” per il 22 settembre, giornata di sciopero generale Usb, sindacato di base afferente alla galassia dell’antagonismo sociale. Il programma è semplice: alle 11 «blocchi diffusi in città», alle 18 corteo in piazza Castello.

E così la solidarietà con la martoriata popolazione palestinese viene ridotta a una pantomima politica per mostrare i muscoli in un braccio di ferro immaginario con “il sistema”. In realtà l’unico risultato concreto sarà quello di intralciare chi va al lavoro, chi deve accompagnare i figli a scuola, chi ha una visita in ospedale. Colpire i cittadini comuni in nome della solidarietà palestinese è il modo più rapido per trasformare una causa nobile in una caricatura.

Il linguaggio usato nell’appello sfiora il delirio. «Il blocco è uno strumento collettivo di lotta», scrivono, «per interrompere il passaggio di persone, merci o veicoli», un modo per «usare i nostri corpi» e «impedire lo svolgimento di una quotidianità che prova a normalizzarci alla violenza genocida di Israele». E ancora: «Saremo muri umani di giovani, anziani, bambin* e famiglie», «più saremo, più sarà difficile fermarci», «infliggeremo un danno reale a questo sistema che si arricchisce sul sangue palestinese». Un crescendo di toni apocalittici che culmina nell’appello alla «resistenza dappertutto: via mare, via terra, nelle fabbriche, nelle scuole».

Tradotto: usare i corpi dei più fragili come scenografia da battaglia e convincersi che bloccare un tram o un camion della logistica equivalga a fermare un conflitto internazionale. Se fosse satira, strapperebbe un sorriso amaro, ma è tragicamente vero. La domanda è semplice: che senso ha “bloccare tutto”? Quale danno viene inflitto a Israele impedendo a un pendolare di arrivare al turno in fabbrica? Quale sostegno reale ai civili di Gaza nasce da un ingorgo sulla tangenziale torinese? Nessuno. Anzi: l’unico effetto certo è minare quel consenso diffuso di cui si invoca la necessità. Invece di rafforzare la causa palestinese, queste trovate la ridicolizzano. Trasformano la solidarietà in una performance autoreferenziale, che nutre il narcisismo militante ma respinge chi vorrebbe capire senza fanatismo e magari aiutare senza dover passare per comparse di un copione farneticante.

Il paradosso è che mentre si proclama di voler “fermare il genocidio”, l’unica cosa che si riuscirà a fermare sarà la vita dei torinesi. E a rimanere bloccata, questa volta sul serio, sarà la credibilità di chi confonde la solidarietà con il teatro dell’assurdo.