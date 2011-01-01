Lo Russo, mi scuso per disagi cantieri ma lavori vanno fatti

"Mi scuso con tutti i cittadini che devono vivere i disagi del cantiere ma non abbiamo alternative, quei lavori andavano fatti". Così, nella diretta radio del martedì, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a proposito dei lavori in piazza Baldissera che stanno causando rallentamenti e problemi al traffico. "Purtroppo durante l'esecuzione dei lavori ci sono dei disagi, questo lo sappiamo, ne siamo pienamente consapevoli. Ma quei lavori andavano fatti - ribadisce -. Un po' come sulla vicenda del sottopasso del Lingotto: mi scuso anche qua per la lunghezza del cantiere, ma quel sottopasso non veniva manutenuto da trent'anni e adesso è stato messo in sicurezza con lavori importantissimi dal punto di vista strutturale. Abbiamo tutti ben chiaro che cosa vuol dire non fare le manutenzioni sulle strade perché se no si disturba il traffico", osserva il sindaco, ricordando ad esempio la tragedia del ponte Morandi. "Purtroppo le opere ingegneristiche richiedono manutenzioni periodiche - aggiunge -, non sono state fatte per tanto tempo, noi le stiamo facendo. Sono pienamente consapevole che questo crea disagi e che questo non crea simpatia per l'amministrazione - conclude - ma non ci sono alternative per la sicurezza".