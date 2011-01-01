Dopo la Vuelta il Piemonte si racconta a Madrid

Per celebrare l'amicizia tra Piemonte e Spagna - suggellata quest'anno dalle quattro tappe della "Salida Oficial" della Vuelta dal 23 al 26 agosto sulle strade del Piemonte - la Regione è tornata protagonista a Madrid di un evento dedicato alla promozione delle eccellenze turistiche e enogastronomiche piemontesi. All'Istituto italiano di cultura di Madrid, ieri c'è stato un appuntamento culturale per fare il punto sull'esperienza piemontese e per rilanciarne l'immagine davanti alla stampa e ai rappresentanti istituzionali. Un'opportunità per rafforzare i legami con la Spagna - dove la passione per il ciclismo è forte quanto in Italia - e per proporre il Piemonte come meta ideale per chi cerca natura, cultura, autenticità e gusto. La collaborazione tra Piemonte e Spagna si fonda anche su legami economici e culturali consolidati. Al quarto trimestre 2024 l'interscambio commerciale tra le due realtà ha raggiunto i 3,6 miliardi di euro, collocando il Piemonte quarta regione italiana per volume di scambi. Le principali categorie merceologiche coinvolte comprendono mezzi di trasporto, articoli in gomma e plastica, prodotti alimentari e bevande, settori nei quali entrambe le economie vantano leadership. In Piemonte risiedono inoltre 2.344 cittadini spagnoli (+3,5% rispetto al 2023), di cui oltre il 62% a Torino. La presenza di un consolato onorario di Spagna a Torino contribuisce a rafforzare questi legami. La cucina è stata al centro di questo momento simbolico di dialogo tra Piemonte e Spagna: alcune eccellenze enogastronomiche nostrane, come il Prosciutto crudo di Cuneo Dop, i grissini stirati a mano e le bollicine Alta Langa Docg, sono stati abbinati ai prodotti tipici iberici, quali il Jamón Ibérico e il Brut Nature catalano, a cura della Federazione italiana cuochi - delegazione Spagna. "Lo sport ci ha garantito visibilità internazionale e il gusto ci permette di comunicare l'identità autentica del Piemonte, fatta di storie agricole, produttori appassionati e sapori unici" dichiarano il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l'assessore al Commercio, agricoltura e cibo, turismo, sport e post-olimpico, caccia e pesca, parchi, Paolo Bongioanni e la sottosegretaria Claudia Porchietto, presente all'evento. "La presentazione del territorio, degli operatori e delle peculiarità culturali, turistiche ed enogastronomiche - afferma la direttrice dell'Istituto italiano di cultura di Madrid, Elena Fontanella - s'inserisce perfettamente nel programma di Un "Capolavoro di Regione", un ciclo di eventi che l'Istituto italiano di cultura di Madrid dedica alle regioni italiane".