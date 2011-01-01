I virus influenzali in Italia causano oltre 8mila morti l'anno

"L'esitazione vaccinale sta determinando un impatto negativo sulle infezioni delle vie respiratorie prevenibili attraverso la vaccinazione. Ogni anno in Italia almeno 8mila decessi sono legati a virus influenzali". Così Massimo Andreoni, Direttore Scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e Ordinario di Malattie Infettive presso l'Università Tor Vergata di Roma, a margine dell'incontro 'Infezioni respiratorie: impatti sull'healthy ageing e costi del Ssn', realizzato da The European House - Ambrosetti. "Nel 2024 abbiamo avuto più di 16 milioni di casi di influenza, abbiamo avuto più di 600 pazienti che sono stati ricoverati per influenza nella terapia intensiva, con almeno 131 morti direttamente ascrivibili all'influenza - spiega Andreoni -. Evidentemente abbiamo avuto un calo di vaccinazioni ancora più spiccato per il Covid e non siamo ancora riusciti ad avviare la vaccinazione per il virus respiratorio sinciziale. Tutto questo fa pagare all'Italia uno scotto molto rilevante in termini di mortalità in eccesso nel periodo di maggiore circolazione dei virus influenzali. Evidentemente dobbiamo, sia come classe medica che a livello di media ma anche a livello delle istituzioni, riavviare un dialogo per far comprendere quanto sia importante per la popolazione, e soprattutto per i soggetti più anziani e più fragili, vaccinarsi per prevenire queste malattie".