Lo Russo, i veti personali non sono categoria della politica

"I veti personali non mi risulta siano una categoria della politica. Noi andiamo avanti con il nostro progetto di città e sempre aperti al dialogo, ma sui contenuti". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, interpellato a proposito delle parole della vicepresidente di M5s ed ex prima cittadina torinese, Chiara Appendino, che ieri sera alla festa dell'Unità di Torino, parlando di possibili alleanze per le elezioni amministrative del 2027 in dialogo con il centrosinistra, ma con un progetto-evento nuovo in discontinuità con l'attuale sindaco. "La questione relativa alle amministrative 2027 è prematura - ha ribadito il sindaco -. Adesso dobbiamo concentrarci sui dossier della città, che è quello che ci chiedono i cittadini e su cui noi stiamo lavorando".