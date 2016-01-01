GIUSTIZIA

Santanchè a "rischio" prescrizione, le chat restano fuori dal processo

Ripartito il procedimento che riguarda le accuse di false comunicazioni sociali sui bilanci delle società del gruppo editoriale, in cui è coinvolta la ministra del Turismo. La procura chiede di sentire in aula la politica e gli altri imputati, assieme ai consulenti tecnici

Nuova tappa per la vicenda giudiziaria che coinvolge Daniela Santanchè e il suo ex impero editoriale, Visibilia. Questa mattina, 16 settembre, al tribunale di Milano si è tornati a parlare del procedimento per false comunicazioni sociali nei bilanci, con la ministra del Turismo alla sbarra insieme al compagno Dimitri Kunz, all’ex compagno Giovanni Canio Mazzaro e a un nutrito gruppo di altri dodici imputati.

Dopo il rinvio di metà luglio, che aveva congelato tutto per due mesi, la procura ha messo subito sul tavolo due mosse: sentire direttamente in aula la ministra e gli altri imputati, e allo stesso tempo stralciare le e-mail, gli sms e le chat in cui compare come interlocutrice la parlamentare di Fratelli d’Italia.

Le mosse della Procura

Il pubblico ministero Luigi Luzi, affiancato dalla collega Marina Gravina, ha richiamato la sentenza della Consulta del luglio 2023 sul caso Open e Matteo Renzi: niente intercettazioni né corrispondenza di un parlamentare senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza. Conseguenza diretta: le conversazioni di Santanchè non potranno pesare nel dibattimento.

Non solo. L’accusa ha chiesto di portare in aula, oltre agli imputati, anche consulenti tecnici, funzionari di Consob e Bankitalia e uomini della Guardia di Finanza. Nella lista compaiono inoltre la sorella della ministra, Fiorella Garnero, e la nipote Silvia Garnero.

Il tribunale, respingendo le obiezioni delle difese, ha confermato l’ammissione delle parti civili: in prima fila Giuseppe Zeno, piccolo azionista e da tempo critico verso la gestione dei conti.

Un processo a rilento

Oggi sono state fissate sedici udienze, distribuite fino al 21 maggio 2026. Toccherà però a un nuovo collegio della seconda sezione penale, visto che due componenti dell’attuale hanno cambiato incarico. Prossimo appuntamento il 21 ottobre, quando si deciderà sulle prove. Nel frattempo, il 25 settembre è in calendario l’udienza preliminare per Visibilia srl, la cui posizione era stata stralciata dopo la dichiarazione di nullità del capo di imputazione per difetto di determinatezza.

Le lungaggini non sono un dettaglio: i pm hanno più volte sottolineato il rischio prescrizione. Già l’annualità 2016, su Visibilia Editore, si è chiusa con un patteggiamento. Con i tempi attuali, le accuse relative ai bilanci dal 2016 al 2022 rischiano di evaporare cinque anni dopo la richiesta di rinvio a giudizio, cioè dal luglio 2029.

La linea della ministra

Santanchè, interpellata, ha espresso la sua posizione: “Preferirei l’assoluzione piena, ma questo non dipende certo da me. Mi soddisfa quando le cose vengono fatte bene”. La prima udienza del processo risale al 15 aprile, ma la fase dibattimentale non è ancora iniziata.

Il precedente di luglio

Due mesi fa, i giudici avevano accolto le eccezioni della difesa di Visibilia srl in liquidazione, dichiarando nullo il capo di imputazione per genericità e indeterminatezza. Da lì il ritorno degli atti ai pm, costretti a riscrivere le contestazioni. Nella stessa udienza le difese avevano tentato di estromettere Zeno e gli altri soci ammessi come parti civili, ma il collegio aveva rinviato la decisione a oggi.

L’addio a Visibilia

Sempre a luglio, la ministra ha reciso definitivamente i legami con la sua creatura editoriale. La sua Immobiliare Dani ha ceduto gratuitamente a Giorgio Armaroli, editore bolognese di Scripta Maneant, l’intero pacchetto di Athena Pubblicità, cioè il 75% del capitale che controlla quasi il 90% di Visibilia Editore. Un addio senza contropartita economica, con una società in rosso di 4,5 milioni nel 2024 e un giudizio negativo dei revisori sul bilancio. In sostanza, Santanchè ha lasciato la plancia di comando di un gruppo che naviga in acque agitate e ora deve affrontare, in tribunale, il processo più pesante della sua carriera politica e imprenditoriale.