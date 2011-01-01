Incidente sul lavoro nel Torinese, vittima operaio di 55 anni

Si chiamava Davide Rao, 55 anni di San Maurizio Canavese, l'operaio che ha perso la vita questa mattina, a Leini, nel Torinese, all'interno di una ditta di autodemolizioni di via Meucci. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, dipendente dell'attività, ha acceso un carro attrezzi che aveva la marcia inserita senza salire sul mezzo. Quando il mezzo si è mosso, è stato colpito dalla portiera: è caduto a terra ed è stato schiacciato dalla ruota anteriore sinistra. L'uomo è morto sul colpo. Toccherà adesso agli ispettori dello Spresal dell'Asl To4, intervenuti all'interno della ditta insieme ai carabinieri di Leini, chiarire la dinamica dell'incidente e procedere con la verifica del rispetto delle norme che regolano la sicurezza sul posto di lavoro.