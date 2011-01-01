Cirio, distratto chi dice che non prendiamo posizione su Gaza

"Chi dice che non prendiamo posizione credo che sia quantomeno distratto e non si renda conto che invece noi siamo schierati. Innanzitutto siamo schierati col nostro Governo: la politica estera la fa il Governo, non la fanno le Regioni, il governo Meloni, il ministro Tajani la stanno facendo, la fanno in modo chiaro, in modo inequivocabile, hanno condannato più volte la situazione che si sta verificando, hanno chiesto più volte non solo il cessate il fuoco, ma la liberazione degli ostaggi. Quindi la linea è chiara, è quella del Governo italiano e quella dell'Italia ed è la linea anche della Regione Piemonte". A dirlo, replicando alle accuse delle opposizioni in Consiglio regionale, il presidente della Regione Alberto Cirio, a margine dell'inaugurazione di un nuovo reparto all'ospedale Regina Margherita. Ricordando, poi, il minuto di silenzio per Gaza con cui gli studenti di molte scuole piemontesi hanno iniziato l'anno scolastico, Cirio ribadisce l'importanza di questo gesto e invita a reagire "al minuto di silenzio facendo un minuto di rumore. Un minuto di rumore che continua a farci dire che quello che sta accadendo non è accettabile, che deve immediatamente finire. Ma ripeto, lo sta dicendo bene il Governo italiano - ribadisce -, la premier, il ministro degli Esteri e noi siamo pienamente in linea con la loro posizione".