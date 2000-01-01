Slogan e indignazione a buon mercato

Dire le cose come stanno è stato il semplice ma fondamentale insegnamento dei sindacalisti a cui mi sono ispirato e imparato “il mestiere”. La vicenda delle trasferte in Serbia dei lavoratori Stellantis ci insegna il contrario, la comunicazione sindacale sembra, invece, si ispiri alla politica degli slogan, senza entrare nel merito ma soprattutto senza memoria storica dell’azione sindacale.

Vediamo i fatti partendo dal rammentare che storicamente il sindacato e i sindacalisti contrattualisti hanno sempre gestito le situazioni di crisi anche con lo strumento delle trasferte per alleviare il peso della cassa integrazione e come strumento transitorio nelle fasi di riorganizzazione dell’azienda. Dagli anni ’90 in Alenia, ora Leonardo, ci sono stati scambi di trasfertisti tra Pomigliano e Torino e viceversa, con la Piaggio di Finale Ligure, con le Oan di Venezia. In Fiat, poi Fca e ora Stellantis, in Francia, in Polonia, tra stabilimenti italiani. Ora in Serbia, Certo, è più facile lanciare frasi fatte: “vogliamo il lavoro a Mirafiori, a Pomigliano non le trasferte”, slogan che ignorano la realtà.

Stellantis ha da poco cambiato Ceo, tra l’altro era, di fatto, una richiesta sindacale unitaria. Il nuovo Ceo, Antonio Filosa, “marchionniano”, profondo conoscitore delle fabbriche Stellantis ha dato chiare indicazioni di come rilanciare l’azienda con uno spostamento dall’elettrico verso l’ibrido. Stellantis, in passato, aveva puntato tutto sull’elettrico non con forti ricadute negative sul mercato interno ed estero. Quindi, mi pare che ci sia un diffuso segnale di speranza verso una possibile ripresa di quote di mercato. Ci vanno i modelli e la partenza fra qualche mese della 500 ibrida ha Mirafiori è uno di essi. Ci va, però, tempo. Ecco a cosa servono le trasferte: a contenere la cassa integrazione per una parte di lavoratori in attesa dell’avvio dei nuovi programmi. Tradotto chiaramente: consentire ad almeno una fetta di lavoratori di prendere, a fronte di un sacrificio, la trasferta, non solo il suo salario ma anche una indennità.

Abbiamo una sequenza di comunicazioni parziali, omissive, che rimangono in superficie, da parte sindacale, forzose e propagandiste dai politici, e in alcuni casi anche giornalistiche. “Una miseria”, “una presa in giro”, “fallimento del piano industriale” e “trasferte mal pagate”. Ovviamente molti hanno riportato notizie giuste ma spesso non complete. Poi capisco che sia più facile dire: “non va bene” oppure che costa tempo approfondire.

Proviamo, allora, a inquadrare il problema da sindacalista contrattualista, il quadro: Stellantis applica il Ccsl che per le trasferte non prevede una regolamentazione tra le parti sui trattamenti economici ma rimanda alle prassi in atto a livello aziendale o regolamentazioni del Gruppo. Quindi non c’ è contrattazione collettiva ma individuale del lavoratore e pertanto la trasferta non può che essere volontaria.

Il salario: un operaio Stellantis ex terzo livello Ccnl ora collocato nella prima o seconda fascia professionale a seconda della professionalità ha una paga base lorda che tra i 2000 e i 2038 €/mese (circa 1300 netti o di più considerando se fa i turni, su due o tre turni attraverso le maggiorazioni che arrivano sino al 60% sul terzo turno tra le 22 e le 6 del mattino). Oltre a superminimi individuali o collettivi, premi di produzione e indennità.

Stellantis offre 70 € al giorno di indennità netta (la tassazione scatta oltre i 77,46 € per le trasferte estero). Quindi moltiplicato per 30 giorni del mese il lavoratore Stellantis ha un’indennità mensile di 2100 € netti/mese. A cui si deve aggiungere lo stipendio indicato come sopra, ovvero da un minimo di 3400 €/netti al mese in su nel caso di turni.

Insomma, nella comunicazione sindacale e/o giornalistica, nel dichiarare dei politici è più semplice dire che 70 euro al giorno sono una miseria piuttosto che dire 2100 € netti al mese di indennità più il salario fanno una cifra rispettosa. C’è una bella differenza nell’approccio all’informazione.

Certo cinque mesi di trasferta in Serbia sono un sacrificio ma non dal punto di vista economico. Vediamo. Attraverso le più note agenzie affittare a Mirafiori un alloggio di circa 50 mq costa a partire da 600 €. A Pomigliano si parte da 400€/mese. A Kragujevac per l’affitto dello stesso appartamento si parte da 300€/mese e si trovano alloggi da 100 mq (i tre trasfertisti con l’auto in comune a 600/700 €). Il sito Numbeo, specializzato negli indicatori sul costo della vita per Kragujevac indica costi ancora inferiori e con un costo della vita complessiva molto inferiore rispetto all’Italia. La proposta aziendale dei dell’auto ogni tre trasfertisti non è “campata in aria” ma è l’applicazione pratica di ciò che avviene nella storia dei trasfertisti: organizzarsi insieme per risparmiare e mandare più soldi possibile a casa. È storia sindacale, concreta. “Alzarsi all’alba” è il nuovo libro di Mario Calabresi che parla anche di questo, di fatica e sacrificio per raggiungere gli obiettivi della vita.

D’altra parte, l’esperienza raccontata al giornale “Il Centro” di un lavoratore di Atessa lo conferma e conclude la sua intervista dicendo che consiglierebbe la trasferta ai suoi colleghi rimarcando che ci vuole coraggio e sacrificio. Il sacrificio per raggiungere un obiettivo: più salario per sostenere la famiglia. Il sacrificio è un valore che la nostra società sovente disconosce. Anche molta parte sindacale parla solo di diritti dando un’immagine del sindacato controversa che poi si ritorce contro quando si parla solo a slogan.

Che le trasferte siano una “toppa” tra un Piano industriale e l’altro e non la soluzione è chiaro a tutti e in primis ai lavoratori. Dovrebbe essere chiaro anche al sindacato e quindi approcciare diversamente il problema in un’ottica transitoria ma conveniente economicamente. D’altra se è vero quel che si dice che a Pomigliano per 50 posti disponibili le richieste di trasferta in Serbia sono 280 è la prova tangibile della concretezza dei lavoratori da un lato e dell’approccio ideologico di molta parte sindacale dall’altra. Parrebbe anche avendo molte richieste e pochi posti, i delegati sindacali, sembrerebbe di tutte le organizzazioni sindacali, accompagnino spesso i lavoratori all’ufficio personale per avere la possibilità della trasferta, allora subentra anche l’ipocrisia sindacale e un comportamento diseducativo verso i lavoratori.

Se tutto ciò non è solo “chiacchiericcio” ma fatti concreti la distanza tra il sindacato e i lavoratori si sta ampliando anziché accorciarsi. Ma se sono fatti veri e la memoria sindacale lo conferma perché non affrontare il problema dal “verso giusto”? C’è di ché meditare, approfondire, verificare.