Turismo estivo in crescita in Piemonte, +8,7% di stranieri

Cresce ancora il turismo in Piemonte. I primi dati dell'Osservatorio Turistico della Regione confermano il trend positivo già emerso nel primo semestre dell'anno. Nei mesi di giugno e luglio si registrano +4% di arrivi e +5% di pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2024. L'aumento è trainato dal turismo estero: +8,7% di arrivi internazionali e +10% di pernottamenti. Al via un focus sul mercato britannico per intensificare le azioni di promozione turistica. Grande successo per la montagna. Prese d'assalto località come Alagna Valsesia, Bardonecchia, Frabosa Sottana, Limone Piemonte e Sauze d'Oulx. Dal sondaggio di propensione all'acquisto di un soggiorno in Piemonte sulla popolazione italiana, promosso dall'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte con Metis ricerche, emerge che il 49% degli intervistati intende organizzare una vacanza in Piemonte (il 14 per cento sicuramente, il 35 per cento probabilmente) nella prossima stagione, in aumento rispetto al 44% del 2024. Torino si conferma la scelta principale. Il budget di spesa previsto oscilla tra i 500 e i 1000 euro. "Anno dopo anno, stagione dopo stagione, i numeri del turismo in Piemonte continuano a crescere. Mi piace evidenziare l'aumento delle presenze in arrivo dall'estero, che era già marcato lo scorso anno e nei prime sei mesi del 2025, e che si consolida nei dati relativi ai mesi estivi: si tratta di un risultato straordinario che ci conferma nella strategia di promozione turistica che unisce la bellezza dei nostri paesaggi e delle nostre città ai grandi eventi internazionali" spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Ottimo segnale anche la performance della montagna estiva. "La riapertura del tunnel del Tenda dopo anni, le tappe della Vuelta in Val Vermenagna, nelle Valli di Lanzo e in Val di Susa, la vitalità dei nostri territori nell'attrarre grandi eventi così come nella capillare offerta enogastronomica, culturale e sportiva sono il segnale che la montagna piemontese ha imboccato con decisione la strada per strutturarsi sempre di più anche come meta estiva fortemente attrattiva e competitiva" sottolinea regionale Paolo Bongioanni.