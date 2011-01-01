Opposizioni contro Cirio su Gaza. "La politica estera la fa il governo"

I consiglieri di Pd, M5s e Avs agitano cartelli per denunciare il lassismo della giunta regionale sul conflitto mediorientale e le azioni dell'esercito israeliano. "Siete distratti, la linea del Piemonte è quella nazionale", replica il governatore

Anche a Palazzo Lascaris il tema giorno è la guerra a Gaza. Il Consiglio regionale del Piemonte questa mattina è stato teatro di un acceso scontro politico sul conflitto in Medio Oriente, con le opposizioni che hanno accusato la giunta Cirio di non prendere posizione sui crimini commessi dall'esercito israeliano contro la popolazione palestinese. Durante la seduta odierna, i gruppi di minoranza – Pd, Avs e M5s – hanno esposto cartelli con la scritta “Basta crimini di guerra”, denunciando la tragedia umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e l’atteggiamento, a loro avviso, omissivo della giunta guidata da Alberto Cirio. Le tensioni sono esplose dopo che l’aula ha bocciato, per mancanza della maggioranza dei due terzi, la richiesta di discutere un ordine del giorno presentato lo scorso 10 giugno dalle opposizioni. Il documento chiedeva l’interruzione di ogni relazione istituzionale con Israele e un intervento deciso del Governo italiano per cessare ogni supporto, incluse le forniture di armi, fino al ripristino del diritto internazionale. La proposta è stata bloccata dall’astensione del centrodestra, con il solo voto contrario del capogruppo della Lega Fabrizio Ricca.

La protesta delle opposizioni

“È inaccettabile che Cirio e la sua maggioranza si rifiutino persino di discutere e prendere posizione nei confronti del Governo Meloni”, hanno dichiarato in una nota congiunta le capigruppo dei partiti di opposizione, Gianna Pentenero per il Pd, Alice Ravinale di Avs e Sarah Disabato per il M5s. Le consigliere hanno sottolineato la gravità della situazione a Gaza, citando il recente rapporto della Commissione d’inchiesta internazionale delle Nazioni Unite, che ha denunciato un “genocidio in corso” nella Striscia. “Gaza City è sotto un’offensiva cruenta, con 700mila persone che vivono in condizioni disumane, tra fame, sete, malattie e bombe. Non possiamo restare in silenzio di fronte alla complicità del governo italiano e della Regione Piemonte”, hanno aggiunto. La protesta è culminata con i consiglieri di opposizione che si sono alzati in piedi, mostrando i cartelli. La reazione della maggioranza non si è fatta attendere: il capogruppo di Fratelli d’Italia, Carlo Riva Vercellotti, ha provocatoriamente dichiarato: “Non vedo le vostre foto insieme agli amici di Hamas”, scatenando l’indignazione di Alice Ravinale, che ha replicato con veemenza, denunciando il tono sarcastico e fuori luogo del collega.

La replica di Cirio

Il governatore ha respinto le accuse di immobilismo, definendo “distratti” i critici della sua giunta. “Chi dice che non prendiamo posizione non si rende conto che siamo schierati con il nostro Governo. La politica estera la fa il Governo, non le Regioni. Il governo, con la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, hanno condannato più volte la situazione a Gaza, chiedendo il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Questa è la linea dell’Italia e della Regione Piemonte”, ha dichiarato Cirio. Il governatore ha poi richiamato il gesto simbolico del minuto di silenzio per Gaza osservato nelle scuole piemontesi all’inizio dell’anno scolastico, proponendo di trasformarlo in “un minuto di rumore” per dire “basta” a quanto sta accadendo. “Quello che succede non è accettabile e deve finire immediatamente. Il Governo lo sta dicendo chiaramente, e noi siamo in linea con questa posizione”, ha ribadito.

Un dibattito che divide

La bocciatura della discussione in aula, secondo le opposizioni, rappresenta un’occasione persa per il Piemonte di prendere una posizione netta contro le violazioni del diritto internazionale. D’altro canto, la maggioranza difende la propria fedeltà alla linea del Governo nazionale, sottolineando il ruolo delle istituzioni regionali nel sostenere, e non sostituire, la politica estera italiana. Il dibattito su Gaza, lungi dall’esaurirsi, sembra destinato a riaccendersi, mentre il Consiglio regionale, anzichè svolgere il suo ruolo di assemblea locale si è trasformato per l'ennesima volta in un’arena di confronto su questioni che travalicano i confini locali, e in questo caso anche quelli nazionali.