Canalis (Pd), in Piemonte reclutamento infermieri è al palo

La consigliera regionale Pd Monica Canalis è tornata oggi sul tema della carenza di infermieri in Piemonte con una interpellanza in Consiglio regionale. "Dopo gli allarmi di Fnopi, la Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche, sui test di ammissione 2025 ai corsi di laurea in Infermieristica in cui le domande non hanno coperto il numero di posti messi a bando - dice Canalis - ci aspettavamo un sussulto da parte della giunta Cirio. Le cause strutturali di questo calo di appeal sono la mancanza di prospettive concrete di carriera, le basse retribuzioni, i carichi di lavoro eccessivi, la difficoltà di conciliare vita lavorativa e familiare, lo scarso riconoscimento sociale e le limitazioni dell'esercizio libero professionale. Il numero di 31mila iscritti all'Ordine resta stabile solo grazie alla presenza di 4 mila professionisti stranieri. Tra pensionamenti, dimissioni, blocco dei gettonisti, fine della deroga per chi era stato assunto senza titoli durante la pandemia e insufficienti iscrizioni ai corsi di laurea, rischiamo di lasciare scoperti ospedali, ambulatori territoriali e Rsa: la stima è di una carenza di 6.000-7.000 infermieri". "La giunta Cirio - osserva - non è sufficientemente incisiva rispetto a questa emergenza. Ci saremmo aspettati più attenzione per le proposte dell'Ordine: aprire corsi di laurea in Infermieristica anche nelle aree più decentrate del Piemonte e offrire alloggi a prezzo agevolato per gli studenti di Infermieristica. Tutto tace anche sulla regolarizzazione dell'enorme numero - fra 600 e mille - di infermieri assunti durante la pandemia, che in Piemonte operano in deroga alle norme, e sull'interlocuzione con il governo per superare il numero chiuso a Infermieristica".