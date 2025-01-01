RETROSCENA

Salis "convoca" (anche) Lo Russo. Vertice dei sindaci a Genova

La prima cittadina della Lanterna sempre più protagonista della scena politica nazionale, potrebbe essere uno dei volti forti della "terza gamba" riformista del centrosinistra. Bagnando il naso al collega di Torino che sta attraversando un brutto momento

Silvia Salis sempre più sindaca dei sindaci. La prima cittadina di Genova cavalca l’onda. Da new entry della politica, da quando è stata eletta a Palazzo Tursi è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista. Anche a discapito dei colleghi di lungo corso, quelli che sono sulla scena da più tempo e che hanno alle spalle una corrente e tessere di partito. Come Stefano Lo Russo. Dalla sua ha la sovraesposizione mediatica, la capacità di fare rete e la necessità dell’area riformista del centrosinistra di trovare un leader. Domani a Genova (e a ottobre in casa di Matteo Renzi) l’ennesima tappa della sua scalata.

L’occasione ufficiale

L’occasione ufficiale è la riunione dell’assemblea regionale dell’Anci e la conferenza delle Città Metropolitane, ma l’incontro voluto da Salis domani, mercoledì 17 settembre, a Genova ha un forte significato politico. Nel Salone del Minor Consiglio di Palazzo Ducale si terrà infatti un vertice inedito tra i sindaci delle città metropolitane e dei principali capoluoghi. A presiederlo saranno il presidente nazionale di Anci, Gaetano Manfredi, il coordinatore delle Città metropolitane e sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e appunto la sindaca di Genova.

L’idea è chiara. Da Napoli a Bologna, passando per Torino, Milano, Roma, i big del governo locale si ritrovano per discutere delle urgenze più scottanti che si trovano a dover affrontare. Si parlerà di sicurezza urbana, gestione dell’ordine pubblico e delle nuove vulnerabilità sociali, con l’obiettivo, questo sì politico, di fare una sorta di “cartello Comune” su questioni che le città devono affrontare “spesso senza strumenti adeguati e con responsabilità che ricadono unicamente sugli amministratori locali, anche sul piano civile e penale”.

Una piattaforma “Comune”

Nessun “partito dei sindaci” all’orizzonte, ma una piattaforma per chiedere “strumenti concreti, risorse e programmazioni condivise”. Al termine dell’incontro infatti i primi cittadini presenteranno le posizioni di Anci sui temi più urgenti. “Fare fronte comune è indispensabile per trovare risposte efficaci e chiedere il sostegno da parte dello Stato”, ha spiegato Salis.

Questo dal punto di vista amministrativo, poi c’è la partita politica. È evidente come il vertice sia l’ennesimo accredito nazionale per la prima cittadina di Genova che, senza sgomitare ma in modo molto naturale, sta occupando lo spazio che, per esempio, ha tentato di conquistarsi Lo Russo quando ha corso per la presidenza dell’Anci. Ora nel gioco degli incastri politici il primo cittadino di Torino rischia di rimanere ai margini e dovrà trovare il modo di riuscire a ritagliarsi uno spazio, anche mediatico. È ccordinatore dei sindaci Pd al Nazareno ma le Città metropolitane sono in capo al collega bolognese (e di partito) Lepore. Insomma, un ruolo non proprio di punta.

Leopolda

Nel puzzle dei posizionamenti personali e di corrente, c’è anche quello che scuote l’area riformista del centrosinistra dove in tanti stanno cercando di accaparrarsi i voti dei moderati di sinistra. Un campo dentro il quale si muove con scioltezza Matteo Renzi che ai primi di ottobre salirà sul palco della tredicesima edizione della Leopolda. Ma non sarà solo. Tra gli ospiti di primo piano ci sarà appunto anche Silvia Salis. Insieme a lei anche Beppe Sala, Gaetano Manfredi, Eugenio Giani. L’operazione pare abbastanza chiara: mettere insieme le anime di centro della sinistra.

L’area riformista che si contrappone a quella più radicale e che dovrebbe bilanciare la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni. La stessa alla quale fa riferimento lo stesso sindaco di Torino, Lo Russo, che come Giani è stato oggetto di “veti personali” da parte del Movimento 5 stelle. L’ultimo è quello di Chiara Appendino che alla Festa dell’Unità di Torino ha posto come condizione per la formazione del “campo largo” in occasione delle comunali del 2027 un passo indietro del primo cittadino.

In quest’ottica l’incontro di domani con gli altri sindaci può essere un buon momento per Lo Russo per stringere mani, tessere rapporti e, chissà, ipotizzare alleanze per rendere più salda la propria posizione in vista di una ricandidatura. Magari nella prospettiva che possano essere proprio quella "terza gamba" riformista e Silvia Salis il miglior alleato del sindaco di Torino.