Ruba bandiera

Dicono che…sfiduciato dal suo stesso partito, l’ex sindaco di Trecate e presidente della provincia di Novara Federico Binatti continui a fare attività politica sotto le insegne di Fratelli d’Italia. Dopo aver guastato i rapporti con il senatore Gaetano Nastri, luogotenente meloniano nel Novarese, e il duello cittadino con il suo ex vicesindaco Rossano Canetta, Binatti ha perso la maggioranza in consiglio comunale. Di conseguenza ha perso la guida della Provincia e la sezione locale del partito è stata commissariata e affidata al segretario provinciale Angelo Tredanari, in attesa di indire il congresso.

Binatti quindi non avrebbe più le chiavi per accedere alla sede cittadina, ma i gazebo in piazza continua a farli, con tanto di bandiere di partito. Dove le ha prese? Semplice, pare le abbia “prese in prestito”, per usare un eufemismo, alla sezione cittadina. Ovviamente nessuna effrazione, l’ex sindaco avrebbe utilizzato uno stratagemma: arrivato in sede, si sarebbe fatto dare la chiave dal portiere dello stabile, poco avvezzo alle beghe politiche. Così, nonostante il suo mandato sia terminato anzitempo e non possa più ricandidarsi avendo già fatto due mandati, la sua attività politica può proseguire e dai vertici non arrivano rimostranze ufficiali. Affidata a un commissario prefettizio, Trecate torna al voto la prossima primavera, ma dalle parti del centrodestra la confusione regna sovrana.