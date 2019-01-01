Disabato (M5s), sul suicidio assistito Regione ha perso tempo

"La Regione Piemonte si doterà di linee guida sul suicidio medicalmente assistito, nel rispetto della storica sentenza della Corte Costituzionale 242 del 2019. Ad annunciarlo oggi, in Consiglio regionale, l'assessore Riboldi rispondendo a una mia interrogazione. Ma l'apertura dell'assessore alla Sanità è tardiva. In giugno l'Asl To4 ha ricevuto la prima richiesta di suicidio medicalmente assistito in Piemonte e, in assenza di linee guida, è stata costretta a prendere le redini del caso e istituire una commissione aziendale per valutare la questione". Così la capogruppo M5s a Palazzo Lascaris, Sarah Disabato. "Se nella scorsa legislatura il centrodestra avesse approvato la proposta di legge di iniziativa popolare dell'Associazione Luca Coscioni sostenuta da migliaia di firme - sottolinea Disabato - oggi non ci troveremmo in questo limbo. Dopo aver affossato il dibattito, adesso l'assessore fa dietrofront. Ci chiediamo come reagiranno i colleghi del centrodestra che in precedenza hanno messo la testa sotto la sabbia. Sarebbe opportuna a questo punto una presa di posizione chiara da parte del presidente Cirio, dal momento che i partiti che lo sostengono pare non siano in grado di dare risposte". "Auspichiamo si assicurino procedure uniformi e certe - aggiunge - affinché venga finalmente tutelato il diritto delle persone di autodeterminarsi".