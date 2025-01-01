Torino, nuovo concorso per 30 istruttori amministrativi

Nel biennio 2025-2026 la Città di Torino assumerà trenta istruttori amministrativi. La Giunta comunale ha deliberato ieri la procedura per un nuovo concorso in virtù di risparmi sulla capacità assunzionale emersi nel corso del 2025 e dovendo implementare l'organico. Questa selezione va ad aggiungersi a quella per il profilo di responsabile amministrativo approvata da una precedente delibera. Otto posti saranno a valere sul piano assunzioni dell'anno 2025 e 22 si quello del 2026. "La Città di Torino - dice la vicesindaca con delega al Personale, Michela Favaro - è una macchina amministrativa complessa che richiede professionalità giovani e preparate. Con questo nuovo concorso, rispettando il programma che l'amministrazione si è data in materia di assunzioni, andiamo a rispondere a un'esigenza organizzativa importante. Dal buon funzionamento degli uffici comunali infatti dipende anche l'efficienza del servizio offerto ai cittadini".