Caldo estivo fino all'Equinozio, poi maltempo autunnale

Milano 29°C, Roma 30-31°C, Napoli 32°C, Firenze 33°C, Terni 34°C, il caldo estivo prosegue fino alla fine della stagione. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase calda e soleggiata su tutta l'Italia da giovedì a domenica, con l'ultima settimana della stagione pienamente in linea con quanto successo negli ultimi tre mesi. Nelle prossime ore tuttavia sulla fascia orientale in arrivo qualche piovasco e un leggero temporaneo calo delle temperature ma dal pomeriggio del mercoledì fino alla mattina di domenica, l'alta pressione riporterà subito condizioni "quasi nordafricane" su gran parte del Paese. "In particolare, avremo un sensibile rialzo immediato delle temperature in Sicilia con punte di 34-35°C, poi il caldo settembrino si espanderà anche al Centro e sul resto del Sud. Al Nord le temperature saliranno in particolare da venerdì, regalando un weekend dal sapore agostano su tutto lo Stivale", spiega Tedici. Lunedì 22 settembre alle ore 20:19 avverrà l'Equinozio ed entreremo in autunno: proprio a quell'ora, afferma Tedici, inizieranno le piogge più intense localmente abbondanti tra Nord-Ovest e Toscana con una perturbazione che giungerà dalla Francia e dalla Svizzera. NEL DETTAGLIO Mercoledì 17. Al Nord: nubi sparse, qualche piovasco in Emilia Romagna. Al Centro: cielo parzialmente nuvoloso, qualche piovasco sulle adriatiche. Al Sud: sole e caldo. Giovedì 18. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato, caldo in aumento. Al Sud: tutto sole e caldo. Venerdì 19. Al Nord: sole e caldo per il periodo. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo. TENDENZA: domina l'anticiclone, tanto sole e clima estivo. Peggiora da lunedì 22.