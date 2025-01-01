POLITICA & SANITÀ

Piano sanitario, nodo assistenza. Rsa a Cirio: "Servono più soldi"

Proprietari e gestori delle strutture del Piemonte avvertono dei rischi nel continuare a erogare il servizio e chiedono profonde modifiche. Ad essere colpite sarebbero le famiglie. Una lunga serie di proposte all'attenzione dei due assessori - DOCUMENTO

“Un piano sociosanitario che desta non poche preoccupazioni e rischia di snaturare l’assistenza ai cittadini”. Critiche assai pesanti e altrettanto pesanti le conseguenze paventate, quelle che le dodici associazioni che rappresentato proprietari e gestori delle Rsa in Piemonte manifestano alla Regione in un documento inviato al presidente Alberto Cirio e agli assessori alla Sanità, Federico Riboldi e al Welfare, Maurizio Marrone.

La questione posta ai vertici regionali è soprattutto di carattere economico e ripropone con forza temi che hanno segnato, ormai da tempo, un rapporto spesso teso e complicato tra chi fornisce assistenza ad anziani e disabili e il governo del Piemonte. “Siamo consapevoli che il bilancio della Regione Piemonte ha margini di manovra limitati, specialmente per quanto riguarda il fondo sanitario regionale, gravato dal rimborso del mutuo con il Mef e dalla crescente domanda di servizi sanitari. Tuttavia – si legge nella lettera – ciò non può costituire un limite oggettivo al riconoscimento del valore fondamentale della nostra attività, che non è complementare, ma è un pilastro essenziale a supporto del servizio sanitario pubblico”.

Le associazioni del settore fanno anche riferimento allo studio dell’Università Bocconi sul quale si basa gran parte del piano sociosanitario atteso nelle prossime settimane in commissione consigliare per le audizioni prima dell’approdo in Aula a Palazzo Lascaris che appare sempre meno vicino. E lo studio dell’ateneo milanese, per proprietari, gestori e operatori dell’assistenza “evidenzia chiaramente le azioni correttive necessarie per razionalizzare e rendere più efficiente la spesa sanitaria piemontese. Non a caso, sottolinea la limitata capacità della Regione Piemonte di farsi carico del potenziale fabbisogno di assistenza legato alla non autosufficienza, posizionandola in una fascia intermedia tra le regioni italiane e ben distante da performance eccellenti come quelle di Lombardia e Veneto. Questa carenza – scrivono a Cirio e ai due assessori – si estende sia ai servizi residenziali che all’assistenza domiciliare, lasciando così il peso dell'assistenza sulle spalle delle famiglie”.

Leggi qui la lettera

Critiche dure, ma anche possibili soluzioni o, comunque, una serie di proposte che a detta delle sigle di rappresentanza sono indispensabili per correggere un piano che così com’è non va bene. Aumento dei posti letto nelle Rsa trovando le risorse necessarie attraverso a revisione della spesa sanitaria, ma anche definire un cronoprogramma per un piano di investimenti.

Tra le richieste, il potenziamento del personale, la riorganizzazione del sistema delle dipendenze, così come una profonda revisione per quanto riguarda il settore della psichiatria. Queste sono solo una piccola parte delle proposte che gli operatori del settore avanzano alla Regione ricordando a Cirio così come a Riboldi e Marrone che “oggi ci sono tutte le condizioni per agire con decisione e responsabilità” e chiedendo “un’azione coerente e coraggiosa per il bene di tutti i cittadini”.