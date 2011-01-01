LA SACRA RUOTA

Torino spegne i motori e accende i riflettori sulle auto cinesi

Non è più il Salone dell'Auto delle epoche ruggenti: dal 26 al 28 settembre il centro si trasforma in una grande vetrina di oltre cinquanta marchi, ma racconta soprattutto la metamorfosi e lo sbilanciamento del settore. Tra novità e nostalgia

Non è più il Salone dell’Auto dell’età delle bronzine, specchio di una potenza industriale e simbolo del mito torinese del Novecento, quando l’Italia intera guardava a Mirafiori e al Lingotto come templi della modernità. Quelli erano i tempi ruggenti, quando Torino era davvero la capitale delle quattro ruote. Oggi, tra piazza Castello e i Giardini Reali, resta una passerella all’aperto, gratuita, che prova a mascherare con lustrini e supercar d’antan la realtà: il motore non romba più sotto la Mole. Il Salone Auto Torino, dal 26 al 28 settembre, racconta molto più della passione per il design o delle novità a batteria: fotografa la decadenza di un settore e la sua metamorfosi, con i marchi cinesi a fare la parte del leone e gli storici protagonisti ridotti a comparse di lusso.

Lo confermano i numeri: oltre cinquanta marchi saranno presenti nel centro cittadino, tra piazza Castello e i Giardini Reali, con nomi di prestigio come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Pininfarina, Italdesign e via dicendo. Ma la vera sorpresa – o la vera resa – è la presenza massiccia dei costruttori cinesi: diciassette in tutto, mai così tanti a Torino. Da Byd a Dongfeng, da Geely a Leapmotor, fino a Omoda e Voyah. Un’invasione ordinata, quella dei giganti d’Oriente, che trova la sua consacrazione nel “Piemonte meets China – Turin Automotive Design Award (Tada)”, il primo premio europeo dedicato proprio al design automobilistico cinese, creato per promuovere la cooperazione con i sistemi automotive di Italia ed Europa.

Andrea Levy, presidente della manifestazione, la racconta come un salone aperto, democratico, “alla portata di tutti”. Certo, resta l’attrattiva di alcune novità: Hyundai porta in anteprima nazionale la Ioniq 9, mastodontico suv elettrico da oltre 110 kWh di batteria e 500 chilometri di autonomia, insieme a una concept car ispirata ai videogiochi; i test drive saranno numerosi e spalmati su tre giorni, con percorsi che attraverseranno le vie del centro, e i marchi del gruppo Stellantis si presenteranno al gran completo, da Fiat a Jeep, da Opel a Peugeot. Ma non basta a cancellare l’impressione che questa rassegna sia più un festival di intrattenimento che un vero salone dell’automobile.

La riduzione stessa dell’area espositiva, spacciata come scelta a favore della fruibilità, è il segnale evidente di un ridimensionamento che stride con le ambizioni di Torino di tornare capitale del settore. A contare, invece, sono gli appuntamenti collaterali: sabato 27 settembre il Supercar Meeting alla Venaria Reale, con cento equipaggi di collezionisti e appassionati, e domenica 28 il Festival Car sulla collina di Revigliasco, tra vetture storiche, gioielli d’epoca e youngtimer. Eventi suggestivi, certo, ma che hanno più il sapore di un amarcord motoristico che di un’agenda proiettata al futuro.

E così, mentre la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Fondazione Crt e la Compagnia di San Paolo mettono il timbro dei “sostenitori istituzionali”, il dato politico ed economico che emerge è un altro: il cuore pulsante dell’auto non batte più sotto la Mole. Batte a Pechino, a Shanghai, a Shenzhen. Torino ospita, fa da cornice, celebra. Ma la regia, oggi, è altrove.