Iss, in lieve aumento l'incidenza dei nuovi casi di Covid-19

E' in "lieve aumento" l'incidenza di nuovi casi segnalati di infezione da virus SarsCoV2 in Italia. Lo rileva l'Istituto superiore di sanità nell'ultimo report settimanale. L'impatto dei casi di Covid sugli ospedali, afferma l'Iss, "rimane sostanzialmente stabile e limitato". JN.1, con tutti i suoi sottolignaggi e relativi ricombinanti, si conferma predominante, in accordo con quanto osservato in altri Paesi. L'incidenza di casi Covid-19 diagnosticati e segnalati nel periodo 04/09/2025 - 10/09/2025, evidenzia il report, è pari a 5 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (3 casi per 100.000 abitanti nella settimana 28/08/2025 - 03/09/2025). L'incidenza settimanale dei casi diagnosticati è in lieve aumento nella maggior parte delle Regioni e Province autonome rispetto alla settimana precedente. Le fasce di età che registrano il più alto tasso di incidenza settimanale sono 80-89 e sopra i 90 anni. L'età mediana alla diagnosi è di 62 anni. Al 10/09/2025 l'occupazione dei posti letto in area medica è pari a 1,3% (802 ricoverati), sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (1,2% al 03/09/2025). Stabile anche l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva, pari a 0,3% (29 ricoverati), rispetto alla settimana precedente (0,3% al 03/09/2025). I tassi di ospedalizzazione e mortalità sono più elevati nelle fasce di età più alte. Quanto alle varianti del virus in circolazione, dati preliminari relativi al mese di agosto 2025 evidenziano una predominanza di sequenziamenti attribuibili a XFG, variante sotto monitoraggio attualmente in crescita su scala globale.