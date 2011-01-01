Incidente sul lavoro, un operaio ferito nel Torinese

Un operaio di 61 anni è rimasto ferito questa mattina a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato in un'azienda di Burolo, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo stava effettuando delle operazioni di scarico da un autocarro quando è rimasto schiacciato da alcune putrelle di ferro. E' stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Ivrea in codice giallo: non è in pericolo di vita. Toccherà adesso ai carabinieri della compagnia di Ivrea e agli ispettori dello Spresal (Servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro) dell'Asl To4 ricostruire la dinamica dell'incidente.