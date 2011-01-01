Pd, piano su piscina Sempione dimostra attenzione a periferie

L'annuncio di una proposta di riqualificazione della piscina Sempione, presentata da una società privata al Comune, "ci dà fiducia e dimostra che la Città sta lavorando con serietà. Non parliamo di spot o promesse, ma di interventi che finalmente si concretizzano. È un segnale chiaro che l'amministrazione guarda alle periferie non come problema da tamponare, ma come risorsa su cui investire". A dirlo è il capogruppo Pd in Consiglio comunale, Claudio Cerrato "Dopo Corso Palermo, che è oggetto di un importante piano di rigenerazione urbana, anche la piscina Sempione entra in un percorso di trasformazione che restituirà a un quartiere un luogo di sport, salute e comunità - aggiunge -. Torino cresce davvero se cresce tutta la città, non solo il centro". Per il presidente della Commissione consiliare Urbanistica, Tony Ledda, "il percorso avviato sulla piscina Sempione è la dimostrazione che il lavoro sulle periferie non è più un capitolo a parte, ma il cuore stesso della nostra agenda politica. Come presidente della Commissione Urbanistica vedo in questo progetto non solo una risposta alla domanda di sport e socialità, ma anche un tassello di rigenerazione urbana che restituisce identità e sicurezza a una zona troppo a lungo trascurata. È questa la differenza - conclude -: scelte concrete, frutto di una pianificazione condivisa, che incidono davvero sulla vita quotidiana delle persone. Ed è su questa strada che continueremo a camminare".