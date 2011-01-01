Il Gran Balon compie 40 anni, festa a Torino

Domenica 21 settembre, dalle 10 alle 22, il Gran Balon di Torino festeggerà - durante lo storico mercato dell'antiquariato e del vintage - i suoi primi 40 anni con una vera e propria kermesse all'insegna della cultura, della musica, della sostenibilità, dell'arte e del buon cibo, ambientata in uno dei quartieri più conosciuti e caratteristici della città. Ad arricchire la manifestazione ci saranno veri e propri giganti della solidarietà come Sermig e Cottolengo, istituzioni culturali del quartiere come l'Istituto Albe Steiner di Lungo Dora Agrigento e tanti artisti legati alla fotografia, musica, street art e collezionismo. "La festa per i 40 anni del Balon vuole conquistare il ruolo di protagonista della scena torinese. Siamo il cuore pulsante del capoluogo subalpino e vogliamo meritare pienamente questa definizione promuovendo i valori legati alla cultura, alla tradizione, all'arte e alla sostenibilità" sottolinea Simone Gelato, presidente dell'Associazione Commercianti Balon. Ci sarà spazio per la fotografia d'autore del Gruppo Fotografico La Mole ma anche per il contest fotografico Stili, che anticiperà il Sign Festival, kermesse della sostenibilità e dell'upcycling che si terrà nel week end dal 10 al 12 ottobre sempre a Borgo Dora. Il Cortile del Maglio ospiterà invece la rassegna Dj Balon. Nello spazio coperto verrà allestita la mostra Collezione di attimi sulla storia del punk italiano e l'esposizione delle copertine dei dischi dedicate a Andy Warhol. Il secondo palco, presso lo slargo centrale di via Borgo Dora, ospiterà il concerto dei bambini dell'associazione Cetra. Un'ulteriore area spettacolo sarà costituita dal terzo palco ubicato all'angolo fra le vie Borgo Dora e Goffredo Mameli, una Urban Tribe Area dedicata ai suoni metropolitani, alla musica hip hop e ai dibattiti a tema, con due esposizioni: una dedicata al writing e l'altra a una mostra fotografica sulla Torino musicale degli anni '80 e '90.