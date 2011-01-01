Regione Piemonte, per danni privati ora richiesta è online

La Regione Piemonte ha avviato un percorso di digitalizzazione delle procedure di ricognizione dei danni ai privati causati da eventi meteorologici per cui è stato riconosciuto uno stato di emergenza o di calamità. Da oggi la segnalazione e la domanda di contributo per il sostegno alla popolazione dovranno essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma digitale Moon, eliminando così moduli cartacei o e-mail al Comune. La nuova modalità, predisposta dal settore Pronto intervento regionale, consentirà ai cittadini di compilare direttamente la domanda in autonomia, allegando la documentazione necessaria, e permetterà ai Comuni di non dover più farsi carico della raccolta e della rendicontazione delle pratiche. L'accesso al portale è possibile tramite Spid, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi. La prima applicazione concreta di questa novità riguarda la ricognizione dei danni causati dagli eventi meteorologici del 15 e 17 aprile di quest'anno, che sarà avviata nei prossimi giorni. La compilazione online riprende i campi già previsti nei modelli cartacei ed è stata semplificata al massimo, per essere facilmente accessibile a tutti. Sul portale sono inoltre disponibili una sezione di Faq e le prime informazioni utili. "Questo è un primo passo importante verso la digitalizzazione dei procedimenti della Protezione civile - sottolinea l'assessore regionale alla Difesa del suolo e Protezione civile, Marco Gabusi -. Un cambiamento che semplifica la vita ai cittadini e sgrava i Comuni da un pesante lavoro burocratico, consentendo di velocizzare la gestione delle pratiche e di garantire maggiore trasparenza ed efficienza».