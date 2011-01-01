Peste suina, Ue toglie restrizioni in Piemonte e Lombardia

La Commissione Ue ha deciso di togliere le restrizioni introdotte per contrastare la peste suina agli allevamenti suinicoli lombardi e piemontesi di Lodi, Pavia e Novara. "Un risultato straordinario che va ascritto al merito del lavoro fatto dal nostro governo, dal commissario e dai nostri allevatori che hanno pagato un prezzo altissimo" ha commentato l'europarlamentare di FdI Carlo Fidanza durante la visita della commissione Agricoltura del Parlamento europeo in Lombardia.