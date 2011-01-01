Difensori Echidna, "la Rai dà spazio solo a pm"

La Rai dovrebbe "rispettare il dovere di informazione tra tutte le parti processuali" e non dare voce solo alle tesi dell'accusa. Dice questo un'istanza presentata dalle difese in tribunale a Ivrea (Torino) alla ripresa di un processo, chiamato 'Echidna', sulla presenza della 'ndrangheta nel Nord-Ovest. La nota si riferisce alla richiesta di autorizzazione alle riprese televisive: i legali hanno sottolineato che i servizi giornalistici della Rai andati in onda lo scorso 22 maggio hanno dato conto di una questione di competenza territoriale formulata dalla difesa, "riprendendo esclusivamente le parole del pubblico ministero e del difensore della parte civile", senza dare conto "in alcun modo" delle considerazioni "a sostegno" della proposta (poi respinta). "Se esiste un interesse sociale 'particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento' - è il testo del documento - è allora necessario che le informazioni apprese durante il processo vengano diffuse con completezza e in condizioni di parità, così da consentire una corretta comprensione da parte dei cittadini. La particolare rilevanza alla conoscenza del dibattimento non è un concetto distaccato dal modo con cui le notizie apprese vengono poi divulgate ma è parte integrante. Ed è proprio la rilevante conoscenza del dibattimento (intesa come specifica esigenza di informazione della collettività̀ in ordine allo svolgersi di un dato processo) a pretendere una informazione che dia modo di conoscere gli aspetti più importanti del processo, soprattutto perché la ripresa audiovisiva del dibattimento apre spaccati problematici di portata tutt'altro che trascurabile, coinvolgenti delicati equilibri tra i molteplici valori in gioco". Il tribunale ha autorizzato le riprese televisive. Quanto ai contenuti dei servizi giornalistici, ha spiegato che non si può pronunciare. L'istanza è stata presentata dagli avvocati Alessio Tartaglini e Cosimo Palumbo, difensori di uno degli imputati. Tutti i loro colleghi si sono associati.