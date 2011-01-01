Investitura Sottile

Dicono che... più che un sopralluogo quello scattato davanti all’ingresso del Regina Margherita somigliasse a una foto di rito per certificare un’investitura. Nello scatto, assieme agli assessori meloniani Federico Riboldi (Sanità) e Maurizio Marrone (Assistenza), e al direttore della Città della Salute Livio Tranchida, fa capolino il direttore regionale della Sanità Antonino Sottile. E qui scatta il gioco delle interpretazioni: semplice visita o designazione ufficiosa a futuro timoniere dell’ospedale infantile?

Il Regina, dopo le dimissioni di Giovanni Messori Ioli – traslocato all’Asl To5 da fresco vincitore di concorso da primario – è oggi commissariato dal direttore della Programmazione sanitaria regionale Franco Ripa. Una reggenza a tempo, che dovrebbe chiudersi tra qualche mese. Ed è proprio in quel vuoto che i rumors trovano terreno fertile.

Le malelingue, spesso provenienti dal fronte dei detrattori di Sottile, lo descrivono in picchiata, pronto a essere “parcheggiato” al Regina. Ma i soliti bene informati nell’entourage di Alberto Cirio non escludono affatto un’altra mossa a sorpresa: il ritorno di Iole Messori. Pare sia stato lo stesso governatore, tra una forbice e un nastro all’inaugurazione di ieri della nuova Rianimazione del terzo piano, a lasciar scivolare un indizio.