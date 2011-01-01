PALAZZO LASCARIS

Voucher scuola, scazzo Lega-FdI

Il leghista Ricca spinge per garantire il contributo a tutti i richiedenti. L'assessore Chiorino non la prende bene e scatena il capogruppo di FdI Riva Vercelotti, che striglia il collega. Si tratta solo dell'ennesimo episodio di un'alleanza ad alta fibrillazione, a Torino come a Roma

La strisciante rivalità tutta interna alla maggioranza di centrodestra in Regione tra Lega e Fratelli d’Italia si arricchisce di un nuovo capitolo. Questa volta il terreno di scontro è la scuola, dove l’assessore all’Istruzione, la vicepresidente Elena Chiorino, non ha particolarmente apprezzato, per usare un eufemismo, il question time presentato dal capogruppo leghista Fabrizio Ricca sui voucher scuola, con l’obiettivo di garantire la copertura totale dei sussidi. Ricca parla di iniziativa a sostegno del lavoro della giunta, ma per Chiorino e il suo partito è solo l’ennesimo tentativo del Carroccio di mettere la bandierina.

Il comunicato della discordia

A seguito della presentazione del question time sul tema dei voucher scolastici, Ricca ha diramato un comunicato stampa, dai toni apparentemente distesi, con tanto di apprezzamenti al lavoro della Chiorino: “Ringraziamo la Vicepresidente per l’impegno profuso. Per la Lega è fondamentale che i sussidi vadano a tutte le 100mila famiglie piemontesi che hanno fatto richiesta”, si legge. “Nelle prossime settimane la Lega lavorerà per supportare gli sforzi della Giunta e far sì che le risorse mancanti vengano dirottate dalle borse di studio per gli studenti non residenti alle famiglie sotto reddito dei ragazzi che ancora frequentano la scuola dell’obbligo”. Ma l’assessore in queste parole non ci ha visto un messaggio di sostegno, ma al contrario un attacco velato, quasi a dire “visto che non ci riesci da sola a trovare le risorse, ti aiutiamo noi”. Un’interpretazione maliziosa e ampiamente discutibile, ma suffragata dalle precedenti iniziative della Lega in Consiglio Regionale, volte a evidenziare le differenze con FdI: basti pensare al dossier della sanità e alle iniziative su Askatasuna, solo per menzionare gli esempi più eclatanti.

Confronto "vivace"

Così Chiorino se l’è legata al dito, lamentandosi di questo ennesimo episodio di “fuoco amico” sia con il presidente Alberto Cirio che con il capogruppo di FdI a Palazzo Lascaris Carlo Riva Vercellotti, protagonista di un tete-a-tete piuttosto vivace con Ricca nel corso dell’incontro di maggioranza di ieri pomeriggio, alla presenza del presidente del Consiglio Regionale Davide Nicco, anche lui eletto tra le fila di Fratelli d’Italia. Riva Vercellotti, "armato" dalla Chiorino, si è scagliato contro il collega leghista, accusandolo di mettere in discussione l’operato della giunta di cui il partito della premier Giorgia Meloni è azionista di maggioranza.

Niente ordini

Di tutta risposta, Ricca si è detto indisposto a prendere ordini da un altro partito e dal suo assessore, sostenendo che l’unica persona a cui deve rendere conto è il suo segretario regionale, il capogruppo della Lega a Montecitorio Riccardo Molinari, che avrebbe dato il placet all’iniziativa. La questione è quindi tutt’altro che chiusa, e resterà tale almeno fino all’approvazione del bilancio regionale, dove si capirà se i voucher scolastici andranno a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, come richiesto dal Carroccio, o se la giunta Cirio e l’assessore Chiorino avranno optato per una soluzione di compromesso.

Il caso Edisu

Le frizioni tra i due partiti emergono chiaramente anche in Edisu, l’ente regionale per il diritto allo studio, dove a inizio anno la funzionaria ministeriale Roberta Piano ha preso il posto del leghista Alessandro Sciretti, oggi a capo di Ires e fedelissimo di Ricca, che nella scorsa legislatura, da assessore allo sport, l’aveva anche messo a capo delle universiadi. Da ambienti leghisti filtra insofferenza per la nuova presidente dell’ente, lamentando la sua scarsa presenza (è praticamente sempre a Roma, dove da giugno coordina un nucleo per l’attuazione del Pnrr) e l’eccessiva vicinanza al direttore regionale all’istruzione Giovanni Bocchieri, a sua volta legato a doppio filo alla Chiorino. Comparirebbe solo per le riunioni del Cda, dove si presenta in modalità Ambra Angiolini ai tempi di Non è la Rai, pronta a recepire gli ordini dei superiori. Anche in questo caso, tanto per cambiare, Lega e Fratelli d’Italia, formalmente alleati a Torino come a Roma, si trovano dalle parti opposte della barricata.