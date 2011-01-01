SALA ROSSA

Il centrosinistra tira (la) Carretta: tagliando soft per Lo Russo

La serie di undici incontri tra i consiglieri di maggioranza e gli assessori è iniziata con l'assessore allo Sport. Sul suo lavoro non ci sono mai state troppe conflittualità. Ma dal 30 settembre arrivano le deleghe chiave: Urbanistica, Trasporti e Sicurezza

È partita l’operazione “team building” tra i banchi del centrosinistra in Sala Rossa. Ad aprire la sfilata degli assessori comunali davanti ai consiglieri di maggioranza è stato Mimmo Carretta, che detiene le deleghe allo Sport e ai Grandi eventi. Un avvio soft in un momento in cui il centrosinistra in consiglio comunale ha necessità di essere ricompattato. Adesso due settimane di stop e si ripartirà il 30 settembre con la vicesindaca Michela Favaro.

Scricchiolii e "team building"

Il “team building” che ha voluto il sindaco Stefano Lo Russo non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore. Dopo la pausa estiva si sono cominciati a sentire alcuni scricchiolii all’interno del centrosinistra in consiglio comunale. Dovuti anche al dibattito sulle alleanze per le prossime elezioni comunali che hanno agitato, e non poco, i partiti. Nulla che può preoccupare il sindaco, ma senza ombra di dubbio segnali politici. Come il piccolo inciampo sulla delibera 'Vuoti a rendere' che ha spaccato la maggioranza e sulla quale è saltato il numero legale durante la prima seduta del consiglio comunale post vacanze.

Per questo motivo le undici riunioni con le quali la maggioranza si confronterà con gli assessori non potevano arrivare in un momento migliore, perché sarà anche l'occasione per guardarsi dritto negli occhi e stabilire nuovamente i pesi di ogni componente. Ieri, martedì 16 settembre, si è tenuta la prima in presenza dell’assessore Mimmo Carretta. Assenti solamente Silvio Viale, Elena Apollonio e Tiziana Campiolini.

18 pagine di slide

Carretta si è presentato all'incontro con diciotto pagine di slide che ha utilizzato per illustrare i risultati del lavoro svolto fino a oggi. Che in numeri si traducono in 18 interventi sulle infrastrutture sportive per oltre 21,8 milioni di euro, tra cui la riqualificazione dello Stadio Nebiolo, dello Stadio del Ghiaccio Tazzoli, di otto piscine e del Centro Meisino; 16 progetti privati in fase di contrattualizzazione per 18 milioni, con un risparmio stimato di circa 500mila euro annui per il Comune; l’avvio della Torino Sport Card con 45mila utenti, +400% rispetto al 2023; l’organizzazione di 780 eventi sportivi ospitati nel triennio negli impianti comunali, con oltre 500mila spettatori (+60%); il consolidamento di Torino come città internazionale per grandi eventi come Atp Finals, Eurovision Song Contest, Giro d’Italia, Tour de France, Cioccolatò, il Salone del Libro e il Kappa Future Festival.

Non sono mancate però le critiche, seppur lievi. Ad alzare il ditino sono stati i consiglieri comunali di Sinistra ecologista che hanno sollevato perplessità su tre temi: la sfilata del Salone dell’Auto per le vie del centro di Torino (che però quest’anno non si farà); i costi relativi all’organizzazione della festa in piazza a Capodanno; e la sponsorizzazione da parte di Stellantis alla festa in piazza in occasione di San Giovanni. Temi politici noti che non sono una novità.

A ottobre i pesi massimi

Archiviata la prima riunione di maggioranza tra poco meno di due settimane arriveranno i pesi massimi. Il 30 settembre si terrà il secondo incontro con la vicesindaca Michela Favaro, poi toccherà a Paolo Mazzoleni (2 ottobre), Chiara Foglietta (7 ottobre) e Marco Porcedda (9 ottobre). Che vuole dire Urbanistica, Trasporti e Sicurezza. Temi sui quali i gruppi di maggioranza avranno molte cose da dire, anche perché sono anche le questioni più delicate da affrontare.

Atteso l’incontro con Mazzoleni anche perché il 14 ottobre in teoria dovrebbe essere presentato il nuovo Piano regolatore e i consiglieri comunali si aspettano che l'assessore fornisca delle anticipazioni. Tra le altre, non sono ancora state fissate le date delle riunioni con l’assessora al Bilancio, Grabriella Nardelli, e con l’assessore alle Politiche sociali, Jacopo Rosatelli.