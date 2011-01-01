Piemonte, siglato nuovo protocollo contro caporalato

È stato firmato oggi presso la Prefettura di Cuneo un nuovo Protocollo per la prevenzione dello sfruttamento lavorativo e la promozione del lavoro regolare per i braccianti agricoli stagionali nelle aree di Alba, Langhe e Roero. Il documento, che si pone in continuità con quello sottoscritto lo scorso anno, rafforza la collaborazione tra Regione Piemonte, Prefettura di Cuneo, Provincia di Cuneo, Camera di Commercio, Comuni di Alba, Bra, Mondovì e altri Comuni dell'Albese, il Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, Confindustria, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. L'intesa prevede "azioni concrete per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, garantire soluzioni abitative e di trasporto adeguate, fornire supporto socio-educativo e tutelare i diritti dei lavoratori migranti, favorendo azioni di emersione delle forme di sfruttamento lavorativo, con risorse dedicate nell'ambito del progetto europeo Common Ground". "Con questo protocollo - afferma il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - confermiamo l'impegno della Regione nel contrasto a ogni forma di sfruttamento lavorativo e nel sostegno a un'agricoltura etica e responsabile". "Lavoriamo - aggiunge l'assessore con delega all'Immigrazione, Enrico Bussalino - per offrire condizioni di lavoro regolari, alloggi dignitosi e trasporti sicuri. Questa firma è un passo concreto per garantire legalità e qualità al nostro sistema agricolo". "È un altro passo importante - rimarca l'assessore all'Agricoltura, Paolo Bongioanni - affinché l'agroalimentare del Piemonte offra un modello di qualità ed eccellenza assoluta anche sotto il profilo etico".