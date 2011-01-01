Fiom, appello a Filosa e Meloni per rilancio Stellantis

Doppio appello da Torino del segretario generale della Fiom, Michele De Palma, all'amministratore delegato Antonio Filosa e alla premier Giorgia Meloni. "Abbiamo chiesto unitariamente all'amministratore delegato di aprire un confronto - ha detto de Palma alla festa della Fiom torinese - ma non abbiamo ricevuto nessuna risposta e questo non è un buon segnale. Pensiamo che la presidente del Consiglio debba interessarsi personalmente della questione perché bisogna salvaguardare l'occupazione, ma anche investire in ricerca e sviluppo perché a pagare il prezzo in questo momento sono anche le lavoratrici e i lavoratori dell'indotto". "La 500 in tutte le sue versioni non basta per potere compensare le auto che già sono andate via o stanno andate via come le Maserati. Pensare che con un solo modello si salvaguardi l'occupazione e il rilancio dell'impianto di Mirafiori sia un grande errore" ha spiegato De Palma.