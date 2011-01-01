Europa Radicale, Appendino alleata di Putin non nostra

"Il populismo becero di Chiara Appendino mostra appieno a ciascuno cosa rappresenta lei e cosa siano i 5 stelle. La strategia della ex sindaca di Torino è cedere al carnefice assassino Vladimir Putin che, dice, sta vincendo la guerra conquistando 14 km al giorno, notizia falsa in assoluto, (il riferimento è a un intervento di Appendino in una trasmissione tv da lei stessa rilanciato su X lo scorso 12 settembre - ndr) e che serve mettersi al tavolo con Putin, che il tavolo lo bombarda ogni giorno e che da oltre un quarto di secolo racconta a tutti noi chi è e quali siano i suoi obiettivi imperialisti". E' il testo di una nota diffusa a Torino da Igor Boni, coordinatore di Europa Radicale, dove si legge, inoltre, che "Appendino diventa zerbino di Putin mentre i droni russi solcano i cieli della Polonia e della Romania". "Non so - dichiara Boni - se Appendino sia in malafede e reciti la parte dettata dal suo maestro, l'avvocato del popolo Giuseppe Conte, che ha portato i militari russi a scorrazzare e spiare l'Italia con l'operazione nefasta 'Dalla Russia con amore', o se creda, per totale insipienza, creda in parte a quel che dice. Proporre la realpolitik come soluzione al conflitto fa ridere, dato che per 25 anni proprio grazie alla realpolitik abbiamo stretto il cappio energetico di Putin al nostro collo e gli abbiamo consentito di uccidere, distruggere e occupare in Cecenia, in Siria, in Georgia, in Crimea, in Donbass. Altro che alleanze: questi personaggi sono nemici dell'Italia, dell'Europa e della democrazia liberale".