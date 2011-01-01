Piemonte verso una legge quadro sull'autoconsumo energetico

E' partito oggi nella terza commissione del Consiglio regionale del Piemonte l'iter di una nuova legge quadro piemontese sulle energie rinnovabili e l'autoconsumo. Alla presenza dell'assessore Matteo Marnati, è stato presentato il testo unificato di dodici articoli, frutto della sintesi di tre proposte di legge: una di Alberto Avetta (Pd), una del presidente della Commissione Claudio Sacchetto (FdI) e una di Sarah Disabato (M5s). La nuova normativa, se approvata, sostituirà la legge del 2018, abrogata con il riordino normativo, che aveva fatto del Piemonte una Regione pioniera nel sostegno alle comunità energetiche rinnovabili. Marnati ha richiamato l'attenzione sulla necessità di definire la dotazione finanziaria e ha illustrato i rilievi della giunta. Avetta ha sottolineato l'importanza di non entrare troppo nel dettaglio normativo, mantenendo equilibrio tra le comunità energetiche rinnovabili già esistenti e quelle future, lasciando spazio ai successivi strumenti attuativi. Sacchetto ha evidenziato il valore politico dell'unificazione delle tre proposte, chiedendo tempo per recepire le osservazioni della giunta. Disabato ha auspicato una rapida valutazione delle modifiche, annunciando un'ulteriore richiesta sulle premialità per i beneficiari.