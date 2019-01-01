DIRITTI & ROVESCI

Cirio apre sul Fine vita, ma niente legge del Piemonte

Il governatore non segue i colleghi di Toscana e Sardegna (e nemmeno Zaia) ma per recepire la sentenza della Consulta si appresta a varare le linee guida sul suicidio medicalmente assistito. Una soluzione di compromesso per tenere unita la maggioranza

Nessuna legge regionale, nessuna delibera di giunta, ma delle linee guida capaci di ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale, risalente ormai al 2019. Così il governatore Alberto Cirio ha in mente di affrontare il tema del fine vita, tornato di stretta attualità dopo che ieri il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato la sua legge regionale sul tema, diventando la seconda regione italiana, dopo la Toscana, a dotarsene. Il Piemonte però vuole seguire una strada diversa, tenendo conto delle varie sensibilità all’interno del centrodestra, che hanno fatto naufragare una proposta simile in Veneto, dove il “Doge” Luca Zaia è stato messo in minoranza dai suoi.

Una sentenza da rispettare

Sono passati ormai più di sei anni da quando la Consulta emanò la sentenza 242/2019, con cui fissava quattro principi chiave per l’applicazione del fine vita: il richiedente dev’essere dipendente da trattamenti di sostegno vitale, essere affetto da una patologia irreversibile, patire sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili ed essere in grado di prendere decisioni libere e consapevoli. A questo pronunciamento però non ha mai fatto seguito una legge nazionale, lasciando libere le regioni di procedere in ordine sparso. In principio fu il Veneto, dove una proposta di legge popolare è arrivata in consiglio regionale all’inizio dello scorso anno: tra i favorevoli anche il presidente Zaia, ma il resto della maggioranza (anche all’interno del suo stesso partito, la Lega) non l’ha seguito, votando contro e affossando il provvedimento. Anche in Piemonte c’è stata un’iniziativa di legge popolare sul tema, ma non è mai arrivata alla discussione, dopo il Consiglio Regionale aveva sollevato una questione pregiudiziale di costituzionalità, motivando il blocco ritenendo che la materia del suicidio assistito fosse di esclusiva competenza dello Stato, e non delle Regioni. Per questo stesso motivo il governo ha impugnato la legge approvata dalla Toscana, e con ogni probabilità farà lo stesso con quella votata ieri in Sardegna. Anche per questo Cirio ha in mente un percorso diverso.

Tema caldo

Anche in Piemonte si è tornato a parlare di fine vita nei giorni scorsi, con la decisione del Comune di Torino di intitolare una via a Eluana Englaro e le interrogazioni presentate da Alice Ravinale (Avs) e Sarah Disabato (M5s), con la richiesta alla giunta regionale di esprimersi sul tema, a fronte della prima richiesta di suicidio medicalmente assistito in Piemonte, arrivata a giugno nell’Asl To4, che ha dovuto istituire una commissione aziendale ad hoc per valutare la questione. Così, nel rispondere alle due interrogazioni, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi ha annunciato che la Regione si doterà di linee guida, anticipando così lo stesso Cirio, che però dovrà prendere al più presto una posizione chiara sul tema.

Sensibilità diverse

La scelta di procedere con la pubblicazione delle linee guida e non con un provvedimento legislativo o amministrativo è anche funzionale a non alimentare divisioni all’interno della maggioranza, dove su un tema etico di tale delicatezza ci sono varie sensibilità: Cirio è sempre stato un laico e quindi tendenzialmente aperto a questa possibilità, ma prendendo posizione netta sulla questione rischierebbe di alienarsi i non pochi esponenti cattolici della coalizione. In questo modo invece si tratta semplicemente di ottemperare al meglio a una sentenza dei giudici costituzionali, in attesa che sia il parlamento a legiferare, mettendo fine a qualsivoglia ambiguità o differenza territoriale tra le varie leggi regionali. A questo punto a decidere dell’effettiva applicazione del suicidio assistito dovrebbe essere un comitato etico, che in Piemonte è doppio: quello torinese, presieduto dall’ex magistrato Antonio Rinaudo, e uno incardinato al Maggiore di Novara (guidato da Alessia Pisterna): starà a loro valutare le varie situazioni caso per caso, nel rispetto delle linee guida.

L’appoggio della famiglia

Lo stesso discorso vale per Forza Italia, il partito di cui Cirio è anche vicesegretario nazionale. Il suo leader Antonio Tajani si è sempre mostrato piuttosto tiepido sul tema del fine vita, ma ha comunque dato il suo via libera, proprio in ragione del dover dare seguito a una decisione della Corte Costituzionale. Una sponda gliela offre anche la famiglia Berlusconi, che resta “azionista di maggioranza” del partito anche dopo la scomparsa del suo fondatore Silvio Berlusconi. I figli Marina e Pier Silvio hanno espresso più volte la volontà di un cambio di passo da parte di Fi, auspicando maggiore apertura sui diritti civili. Una regolamentazione che quindi incontra il loro favore, e forte anche di questo endorsement sarà più facile per Cirio vincere le resistenze all’interno del partito e della sua coalizione.