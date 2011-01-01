ACCADEMIA

Gran pasticcio a Unito: il Tar ribalta le carte, a rischio il rinnovo del CdA

Il 24 settembre l’Università di Torino dovrebbe eleggere il nuovo board, ma la consultazione rischia di saltare: i giudici riammettono un candidato escluso e si allunga l'ombra di un conflitto di interessi di due commissari, colti a sponsorizzare nomi “amici”

“Che gran pasticcio”, verrebbe da dire parafrasando il titolo di un vecchio film. E non a torto, perché all’Università di Torino il voto del 24 settembre, che dovrebbe rinnovare il consiglio di amministrazione, rischia seriamente di saltare. Il Tar del Piemonte ha infatti accolto il ricorso del professor Giuseppe Martino Di Giuda, escluso dalla rosa dei candidati, rimescolando le carte e lasciando l’Ateneo in un vicolo cieco.

Fino a ieri la tabella di marcia sembrava chiara: tutti i dipendenti sarebbero stati chiamati alle urne per scegliere i cinque membri interni del nuovo CdA, affiancati da due esterni e dai rappresentanti degli studenti. Una procedura complessa ma consolidata, che passa attraverso un comitato di selezione incaricato di scremare i nomi fino a ridurli a dieci per gli interni e cinque per gli esterni. Fin qui tutto liscio, almeno in apparenza.

Il problema è esploso durante i lavori del comitato, quando due commissari, Bruno Maida e Alice Cauduro, hanno deciso di dare una mano ai propri riferimenti nel Coordinamento Unito, suggerendo apertamente le candidature da sostenere. Un endorsement giudicato fuori luogo, che ha messo in pole position Lia Pacelliper gli interni e Chiara Acciarini, ex parlamentare ed ex membro esterno del CdA, per gli esterni. Una forzatura che ha assunto i contorni di un conflitto di interessi e che ora rischia di inquinare l’intero processo.

Con la sentenza del Tar la palla passa all’Università, chiamata a scegliere il da farsi. Da un lato ci sarebbe la possibilità di riammettere Di Giuda e andare comunque al voto il 24 settembre, ma con un problema non da poco: lo Statuto prevede dieci candidati interni e non undici. Una consultazione su una lista “fuori misura” potrebbe infatti essere dichiarata illegittima, aprendo la strada a nuovi ricorsi. L’alternativa, forse più saggia ma altrettanto complicata, sarebbe rinviare tutto in attesa della camera di consiglio fissata il 22 ottobre, che dovrà pronunciarsi collegialmente sull’istanza cautelare.

E come se non bastasse, c’è il rischio che la decisione del Tar faccia da apripista ad altri esclusi eccellenti, pronti a impugnare a loro volta la selezione. Così il rinnovo del CdA, che avrebbe dovuto essere una fisiologica tappa di vita accademica, rischia di trasformarsi in un autentico ginepraio, con pedine spostate e carte ribaltate da ricorsi e cavilli. Un film già visto, ma che promette colpi di scena fino all’ultimo fotogramma.